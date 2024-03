A hét második felében hajnalonként fagyra kell számítani egyes területeken

Az SHMÚ tájékoztatása szerint Európa északi része, Norvégia felől csütörtök estétől hideg levegő áramlik dél és kelet felé . „Már március 6-án hűvösebb levegő kezd áramlani a térségbe, március 7-ére ez az áramlás előreláthatólag tovább erősödik” – közölték a meteorológusok.

1500 méteres tengerszint feletti magasságban, Bártfa térségében fokozatosan mínusz öt, Ógyalla térségében mínusz három Celsius-fok körüli értékek várhatók. „Az évszakhoz képest nem lesz komolyabb lehűlés, pénteken éjszaka szinte mindenütt gyengülni fog a szél, reggelre nulla fok alá csökken a hőmérséklet” – közölte az SHMÚ.

Péntek éjjel általában mínusz egy és 6 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet az ország délnyugati területein is. A völgyekben helyenként akár mínusz kilenc fok is lehet. Az SHMÚ csütörtökre és szombatra (március 9.) virradóra is fagyot jelez.