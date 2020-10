A hajléktalanokat a szociális otthonokban fogják letesztelni

Az elmúlt napokban számos kérdés merült fel a fedél nélküli polgárok koronavírus szűrésével kapcsolatban. Félő, hogy a hajléktalanok mellett a társadalom perifériáján élők közül is sokan kimaradhatnak a vizsgálatokból.

Az emberek személyi igazolvány nélkül is igénybe vehetik majd a tesztelést a munkaügyi minisztérium útmutatása szerint – tájékoztatott kedden a TASR hírügynökség. Szociális otthonoknak minősülnek a hajléktalanszállók is, amelyeknél a minisztérium szerint ugyanolyan antigén teszteket fognak használni, mint amilyeneket minden más mintavételi ponton az országban. A tesztelés egész folyamata részletes ütemterv szerint fog zajlani. A tárca kitért arra is, hogy az egyes intézmények és jogi személyek 15 ezer euróig kérvényezhetnek humanitárius segélyt az államtól, amelyet a hajléktalan személyek elszállásolására, valamint a karanténba való helyezésükre fordíthatnak.

Az útmutatással tárca a pozsonyi Vagus Polgári Társulás korábbi közleményére is reagált. Az egyesület bírálta az állami szerveket, mivel szerintük az országos teszteléssel kapcsolatban túl sok a megválaszolatlan kérdés, ami a Szlovákiában élő mintegy 23 ezer hajléktalant illeti. A Vagus saját központjában végzett felmérése szerint a megszólított hajléktalanok szinte kivétel nélkül mind leteszteltetnék magukat, ugyanakkor többek között attól tartanak, hogy adott esetben nem tudnának hova karanténba vonulni – valamint természetesen ők is féltik az egészségüket, különösen az idősek.

Szociális otthonok

Komáromban a hajléktalanszálló lakóit helyben le fogják tesztelni – tájékoztatta lapunkat Keszgh Béla polgármester. Az utcákon élők esetében azonban elképzelhető, hogy a többségük nem fog átesni a vizsgálaton, sokukat gyakorlatilag egyesével kéne megkeresni. Komáromban a hajléktalanok nem képviselnek több százas vagy ezres tömegeket, azonban Keszegh Béla elmondta, több szlovákiai nagyváros polgármestereivel is beszélt, és úgy tűnik, improvizálni fognak az önkormányzatok, sok helyen pedig nem igazán vannak konkrét elképzelések arról, hogy mi lesz a utcán élőkkel.

„Talán még soha nem volt ennyi fedél nélküli ember Komárom utcáin“ – mondta lapunknak Kollár Zoltán vállalkozó, aki évek óta végez karitítv munkát hajléktalan és rászoruló emberek között. Meglátása szerint sok az új arc az utcán élő emberek között Komáromban – valószínűleg vannak köztük olyanok, akik idén vesztették el a lakhatásukat, mások pedig elkezdtek behúzódni a járás falvaiból. A tervek szerint ezekben a hetekben az óvintézkedésekkel összhangban tartós, becsomagolt élelmiszert osztanak szét a rászorulók között, nem pedig meleg ételt. A vírushelyzettől függetlenül elkezdődtek a szokásos ruhagyűjtések így, így a Bauring és a Bástya üzletnél levő konténerekbe már el lehet helyezni a ruhaneműket.

További rászorulók

Kollár Zoltán úgy tapasztalja, egyre nehezebb helyzetben vannak azok a magányos és beteg emberek is, akiknek ugyan van hol lakniuk, de valamilyen ok miatt nincs, aki segítsen nekik. Az is gondot jelent majd, hogy nem mindenki van kapcsolatban szociális munkásokkal vagy karitatív munkát végző civilekkel.

Ugyancsak problémát jelentenek majd az általában a települések perifériáján található telepek. Komáromban az önkormányzat a hétfői válságstábokon például jelezte, a harcsási telepnél külön mintavételi pontot szeretnének felállítani, hogy az ott lakó polgárokat így is ösztönözzék a részvételre.