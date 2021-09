A gazdaság történetéről nyílt kiállítás a levéltárban

Júniustól fél éven keresztül megbízott igazgató vezeti a vágsellyei levéltárat Bugyinszky Klaudia személyében. Szeptembertől jövő júniusig lesz látható az A gazdaság története a régióban című kiállítás, amelyet az ő vezetésével készítettek. Szeptember 10-én a témához kapcsolódó konferenciát tartottak szakmabelieknek és az érdeklődőknek. Bugyinszky Klaudia elmondta, megbízatása decemberben jár le, de ha lesz rá lehetősége, szeretné megpályázni az igazgatói állást. „A végzettségem történész, a vágsellyei levéltárban három éve dolgozom. Szeretném folytatni az itt elkezdett munkát, hiszen egy gazdag múltú intézmény. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, ápolására, és szeretném továbbra is a nemzetközi együttműködést erősíteni, illetve a régió önkormányzataival, szervezeteivel összedolgozni. A most megnyílt kiállításra szeretettel várjuk a nyilvánosságot a gyerekektől az idősebbekig, de szeretnénk, ha szakmabeliek, levéltárosok, történészek is megtekintenék, mert nagyon gazdag tematikájú és érdekes a tárlat. A kiállított tárgyak egy részét a Galántai Honismereti Múzeumtól kaptuk kölcsön” – tudtuk meg az igazgatótól. Kiemelte, hogy a kiállítás és a konferencia előkészítése rendkívül hosszadalmas folyamat, körülbelül egy éve kezdték a szervezést és már most elkezdték tervezni a jövő évit. A konferencia témája mindig azonos a kiállítás témájával. Ez alapján szólítják meg a szakértőket, akik a konferencián előadnak. Minden konferenciára igyekeznek magyarországi és csehországi kollégákat is meghívni.

A gazdaság története a régióban kiállítás több részből áll. A látogatók számos érdekességet láthatnak a kézművesség történetéről, a mezőgazdaság fejlődéséről, a szövetkezeti mozgalom alakulásáról, a pénzügyi intézmények kialakulásáról, a régió ipari fejlődéséről, a cukorgyártásról és a különféle üzemekről. A szakmai konferencián Jozef Meliš, Keresztes Veronika, Peter Keresteš, Jan Stoklasa, Gaucsík István, Ladislav Holečka, Peter Szabo, Bánszki Hajnalka és Szekeres Kovács Judit előadásai hangzottak el. Bugyinszky Klaudia elmondta, minden előadás kapcsolódik a kiállítás témájához, de a végső formáját mindig az előadóra bízzák. Így például érdekességeket hallhattak a régió legrégebbi írásos emlékeiről, a csallóközi és a mátyusföldi halászatról, az Appel családról, amelynek tagjai a modern gazdálkodás úttörői voltak az alsó-nyitrai régióban a 19. században, a Nová Říše-i premontrei kolostor nagybirtokáról, a helyi takarékpénztárakról, a szeredi cukorgyárról és a peredi egységes földműves-szövetkezet történetéről. A koronavírus miatt Bánszki Hajnalka nem tudott személyesen részt venni a konferencián, így videókapcsolat segítségével tartotta meg előadását Gazdaságtörténeti adatok a szlovákiai magyarok letelepítéséhez Nyíregyházán és környékén 1947–48-ban címmel.