500 éves eső Ógyalla térségében!

Nyitrán 99 mm eső esett (az utóbbi 30 éves időszak éves átlaga egyébként 560 mm), ami megfelel a mostani évszakban szokványos bő másfél havi esőmennyiségnek. Ennél is sokatmondóbb, hogy a megyeszékhelyen 1951 óta mérik a csapadék mennyiségét, de ilyen magas napi adat eddig még nem volt. Ógyallán (Komáromi járás) már 1872 óta folyik a tudományos mérés, azonban a szerdai 95,4 mm-es mutatóra eddig még ott sem volt példa. Ráadásul a térségben még ennél több csapadék is hullott. Az Érsekújvártól bő 10 kilométerre fekvő Naszvad-Anyala körzetben egyenesen 115 mm eső esett, sőt Érsekújvárban még ennél is több, 122 milliméter! A maximális esőmennyiségek statisztikai feldolgozása és projekciója alapján kimondható, hogy az Ógyallát és környékét ért tegnapi eső hozzávetőlegesen 500 (!!!) évente egyszer, ha előfordul!