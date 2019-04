480 – környezettudatosságra nevelő kampány indult Komáromban

„Egy európai polgár évente átlagosan 480 kilogramm szemetet termel, azaz egy négytagú család közel két tonnát, egy Komárom nagyságú város pedig 16,5 ezer tonnát” – ezekkel a szavakkal kezdte a most induló, és egy évig tartó környezetvédelmi, környezettudatosságra nevelő kampány részleteit ismertető sajtótájékoztatót Keszegh Béla polgármester. A kampány szakmai részét a KompAkt civil szervezet dolgozta ki – amely a régió első közösségi kertjét is létrehozta –, kreatív megjelenítése pedig a 22Media munkája.

A polgármester további adatottak is szolgált: Komáromban jelenleg a szelektált hulladék aránya csupán 18-19 százalék, miközben a szemét akár 80-90 százaléka is újrahasznosítható lenne. A tavaly módosult hulladéktörvény szerint az önkormányzatok már az osztályozás arányától függően fizetnek a szemétlerakásért. Komáromnak idén ebből adódóan 85 ezer euró pluszköltsége keletkezik, ami jövőre 150 ezer euróra emelkedik. A városnak több mint egymillió euróba kerül a hulladékgazdálkodás, és ha ezt az összeget teljes egészében a polgároktól beszedett szemétilletékből fedezné, akkor a jelenlegi 27 euró éves díjat 34 euróra kellene emelni. „A hulladékosztályozás tehát nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági kérdés is – mondta Keszegh Béla. – A kampány célja egyrészt az osztályozás arányának növelése, másrészt pedig, hogy eleve kevesebb szemetet termeljünk. A városi hivatal igyekszik jó példával elöl járni, például megszüntettük a műanyag palackok, poharak használatát. A most kezdődő Komáromi Napokon a szolgáltatókat szerződésben köteleztük a környezetbarát, komposztálható eszközök használatára.”

Szegi Aranka, a KompAkt képviselője elmondta, egész éves cselekvési tervet dolgoztak ki, amely az oktatásra, a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. Az elmúlt hónapokban kérdőíves felmérést végeztek, amit több mint ezren töltöttek ki, és a meglévő állapotok feltérképezésére szolgált.

A ma kezdődő Komáromi Napokon külön sátrat állítottak fel, ahol érdekes játékokkal, kvízzel, jó tanácsokkal várják az érdeklődőket.

„Olyan aprósággal is lehet kezdeni, mint a vászonszatyor használata a műanyag táskákkal szemben” – mutatott rá Szegi Aranka. Szeptembertől az iskolákra szeretnének fókuszálni, kimozdítva a diákokat a padból. A kampány részeként a városi alapiskolák 2-2 ezer eurót kaptak az alapvető eszközök, például gyűjtőedények beszerzésére, de akár komposztálót is létesíthetnek a pénzből. Arról már Múcska József, a 22Media vezetője számolt be, hogy kétnyelvű honlapot indítottak (www.480.sk), ahol egyebek mellett az 5R programról, azaz a hulladéktermelés megelőzéséről, a városban fellelhető gyűjtőpontokról, a szelektálással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról olvashatnak a látogatók. Ún. zöld vonalat is indítottak, amelyen keresztül elektronikus levél formájában a KompAkt szakembereinek lehet feltenni kérdéseket a témában.

Újságírói kérdésre, miszerint a jelenlegi 18-19 százalékos osztályozási arányról hová szeretne eljutni a város, Keszegh Béla azt válaszolta: ha jövőre 20 százalék fölé emelkedne ez az érték, már jó lenne és természetesen évről évre növelni akarják a szelektálás mértékét. „Minden százaléknyi növekedés akár több 10 ezer euró megtakarítást jelentene a hulladékgazdálkodásra fordított kiadásokon” – tette hozzá.