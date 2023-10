475. Simon–Júda vásár: szerdától lezárják a párkányi városközpontot

Október 12. és 15-e közt tartják meg idén az immár 475. évfolyamába lépő Simon Júda vásárt a Duna-parti városban. Sipos István, a városháza osztályvezetője, a vásár főbiztosa lapunkat arról tájékoztatta, hogy a vásár szerkezete idén sem változik, csak annyiban, hogy most a városháza előtti tér egy részét is bérbe adták, azaz itt is lesznek kézművesek. Eddig 470 árus jelezte érkezését, a hétvégére több 10 ezer látogatót várnak a rendezvényre. Az Arriva közlekedési vállalat pedig arra is figyelmeztetett, hogy a városközpont ideiglenes lezárása miatt az ún. iskolásokat szállító helyközi buszok sem fogják kiszolgálni a Bocskai utcai és a Fő utca – postai megállókat, mert ezek is a központi autóbuszmegállóból indulnak majd. Az alábbiakban közöljük az ideiglenes forgalmi rendet.

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje Párkányban a városközpont lezárása idején, 2023. október 11-én, szerdán 0:00 órától – 2023. október 16-án, hétfőn 24:00 óráig