356 ezer eurót farag le Komárom az idei költségvetésből

A jövedéki adó rendkívül fontos szerepet játszik az önkormányzatok életében, hiszen azok ebből a „visszaosztott“ pénzből finanszírozzák például a helyi iskolákat vagy a szociális ügyeket. Ám az összeg mértékét mindig csak év közben határozza meg a pénzügyi tárca. A minisztérium júniusi számai szerint pedig csak mintegy 14 millió 322 ezer eurót kap Komárom, ami egészen pontosan 500 ezer 299 euróval kevesebb, mint amit eleve beterveztek az idei költségvetésbe.

A komáromi képviselő-testület 13. ülésén emiatt napirendre került a büdzsé módosítása. Keszegh Béla (független) polgármester elmondta, a jövedéki adókból származó összeg a város költségvetésének harmadát alkotja. A tervezett és valóban járó összeg közötti eltérés kapcsán hangsúlyozta, hogy az nem a város hibája – hanem pontatlanok voltak a prognózisok, ill. nem úgy működött a gazdaság, ahogyan azt korábban várták.

Keszegh külön kitért arra, hogy folyamatosan érkeznek a városházához lakossági igények például fűnyírásra, metszésre, kátyúzásra. Kiemelte: maguk is tisztában vannak ezekkel a feladatokkal, számba is veszik őket, de amikor 5%-ot kell lefaragni a büdzséből, akkor az elkerülhetetlenül a szolgáltatások rovására megy. A balesetveszélyes állapotok elhárítására ugyan találnak pénzt, ám a költségvetéshez azért kell hozzányúlni, mert különben többek között nem lenne a városnak elég pénze az óvodák energiaköltségeinek fedezésére. Később hozzátette, titkon abban bíztak, hogy az ősszel ilyen célokra kapnak majd az önkormányzatok valamilyen kompenzációt, ám ez elmaradt. A polgármester úgy látja, bizonytalan év lesz a 2025-ös is.

A képviselők közül Andruskó Imre (Magyar Szövetség) többek között arról beszélt, hogy bárki is ülne a polgármester helyében, az a jelenlegi helyzetben nem tudná jobban csinálni a város vezetését. Úgy látja, „jövőre még rosszabb lesz”, s hogy „ezt el kell mondani az embereknek”. Lapunkat idézve említette, hogy Dunaszerdahelyen drasztikusan kellett emelni az ingatlanadót 2025 elejétől.

A vita során felmerült, hogy milyen módon lehet a megszorító intézkedéseket kívülről, populista módon bírálni. Kovács Dávid (4KN) képviselő ezzel kapcsolatban azt mondta, korábban ő is élt a populista érveléssel ilyen esetekben, ám „kívülről” könnyű beszélni, s máshogyan fog cselekedni az ember, ha döntési helyzetbe kerül.