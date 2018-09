15. tanévnyitó a Selye János Egyetemen

Komárom | Az ünnepélyes tanévnyitóval elkezdődött a 15. akadémiai év a Selye János Egyetemen. Idén közös képzési programok indulnak magyarországi egyetemekkel.

Juhász György rektor ünnepi köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy miután a tavalyi tanévnyitón az egyetem komplex akkreditációjáról tudott beszámolni, az elmúlt akadémiai évben ilyen megmérettetésben már nem kellett részt venniük. A paletta folyamatos frissítése, bővítése céljából viszont az idei tanévtől közös képzést indítottak a gödöllői Szent István Egyetemmel és a budapesti Corvinus Egyetemmel, az előbbivel a vidékfejlesztési agrármérnöki, utóbbival a kereskedelem és marketing szakot. Ezen kívül akkreditáltatták az alapszintű pedagógia, valamint köznevelés-tanulmá-nyi programot, lehetőség nyílt a szakbővítésre a szlovák nyelv és irodalom szakon, és a nem pedagógia irányú felsőfokú végzettségűek kiegészítő pedagógia tanulmányokat is folytathatnak az egyetemen; ez utóbbi képzésre szeptember 30-ig még lehet jelentkezni. Az egyetemnek a 2018/19-es akadémia év kezdetén 1772 beiratkozott hallgatója van, ebből 1333-an alapképzésen, 396-an mesterképzésen, 43-an pedig doktori képzésen végzik tanulmányaikat. A legnépesebb a Tanárképző Kar 921 hallgatóval, a Gazdaságtudományi Karon 711-en, a Református Teológiai Karon 80-an tanulnak. A rektor beszámolt az infrastrukturális fejlesztésekről is, egyebek között az új kollégiumi részleg kialakításáról.

A tanévnyitón részt vett Peter Krajňák oktatási államtitkár is, aki előnyösnek nevezte, hogy anyanyelvükön tanulhatnak a diákok egészen a diploma megszerzéséig. Az egyetemek, főiskolák egy-egy régió fejlődésének motorjai, az államtitkár szerint ezért is fontos, hogy ebben a térségben is működik egyetem, immár 15 éve.

Az ünnepségen kiosztották a rektori díjakat, amit az egyetem azon munkatársai vehettek át, akik az előző akadémiai évben kimagasló szakmai, tudományos, publikációs tevékenységet végeztek. A tanévnyitó a hagyományoknak megfelelően az elsősök fogadalomtételével zárult.