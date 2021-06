126 570 szalvéta egy szobában

Már a 125 ezret is meghaladta Kozák Antónia háromszoros Guinness-rekorder és kilencszeres szlovákiai rekorder papírszalvéta-gyűjteménye. A világrekordok könyvébe utoljára 2011-ben került be 30 ezer egyedi szalvétával, gyűjteménye azóta a százezret is jócskán meghaladta. Ezért úgy véli, itt az ideje egy újabb megmérettetésnek.

Dobóruszka | Már a 125 ezret is meghaladta Kozák Antónia háromszoros Guinness-rekorder és kilencszeres szlovákiai rekorder papírszalvéta-gyűjteménye. A világrekordok könyvébe utoljára 2011-ben került be 30 ezer egyedi szalvétával, gyűjteménye azóta a százezret is jócskán meghaladta. Ezért úgy véli, itt az ideje egy újabb megmérettetésnek.

A barátai, ismerősei és rajongói által csak Szalvétás Tonkának becézett dobóruszkai hölgy már több mint két évtizede komoly erőbedobással gyűjti a színesebbnél színesebb szalvétákat, melyek a világ szinte minden szegletéből származnak. Tonka káprázatos gyűjteményével akkor találkoztam először, amikor 2013-ban hazaköltöztem Angliából, és olyan emberekkel próbáltam kapcsolatba lépni, akik valami mással, korántsem hétköznapi dologgal foglalkoznak. Az első találkánk 2013 őszén volt. Jól emlékszem, hogy szinte egy teljes napon át fotóztuk a szalvétáit, pedig akkor még ötvenezer darabból sem sem állt a gyűjteménye. Meg kell említeni, hogy az örökké mosolygós Tonka és gyűjteményének fotózása 80 százalékban a szalvéták kipakolásából, a dobozok ide-oda rendezgetéséből állt, hiszen a fotókon látható kaotikus állapot csak a látszat kedvéért lett kialakítva. Normális esetben Antónia szalvétái egy jól megtervezett archiválós rendszerben, minták és típusok szerint vannak óriási dobozokba szétszortírozva. A dobozok a „szalvétás szobában” vannak választékosan elhelyezve, s igazából csak akkor kerülnek le a polcról, ha tavaszi nagytakarítás van, vagy egy olyan fotós érkezik a házhoz, aki két-három szalvéta felmutatásával és egy rövid mosollyal nem elégszik meg.

Gyerekkori szerelem

Mostani látogatásom során Antóniától megtudtam, 1997-ben kezdett el újra gyerekkori hobbijának hódolni, melyben a szülei és a férje is óriási szerepet játszanak. Egészségügyi okok miatt nem utazhat távolabbra, a nehéz dobozokat sem bírja emelgetni, így hát jól jön a segítség. Mivel a gyűjteménye folyamatos gyarapításához újabbnál újabb darabokra van szükség, hetente kap új csomagokat itthonról és külföldről is, de olyan is megtörtént már, hogy valaki a teljes gyűjteményét neki ajándékozta. Ha valaki azt hinné, hogy a 126 570 darab szalvéta csak egy kitalált szám, az nagyot téved. Tonka évek óta pontos adatbázist vezet a gyűjteményéről. Ha új darabokat kap, vagy ha ő küld valakinek néhány darabot, akkor azt feljegyzi, de ha véletlenül olyan szalvéta érkezik a csomagban, amiből már van neki egy, azt félreteszi. Antónia gyűjteményében tehát nincs két egyforma darab, elmondása szerint éves szinten átlagosan 6-9 ezer darabbal bővül.

„Évekkel ezelőtt azt is elhatároztam, hogy olyan szalvétákat is szeretnék gyűjteni, amelyeket híres személyek, például hazai vagy külföldi színészek vagy politikusok is a kezükben tartottak és egy aláírással is megtisztelték. Nagyon büszke vagyok például a Nádasdi Péter színművész által aláírt darabra, de kaptam már szalvétát Andrej Kiska volt szlovák államfőtől és Áder János magyarországi államfőtől is, a napokban pedig egy újabb álmom is teljesült, amikor az egyik szalvétámat Zuzana Čaputová kelet-szlovákiai kiutazása során előttem aláírta. Tudom, hogy néhányan rossz szemmel néznek a tevékenységemre, mások pedig irigységből próbálnak bántani, de én csak az álmaimat próbálom valóra váltani. Eddig szinte mindegyik sikerült. Nagyon nagy vágyam, hogy legkedvesebb színészemtől, Arnold Schwarzeneggertől is kapjak egy ilyen szalvétát. Bár nagyon kicsi az esélye, hogy valamikor ellátogat hozzánk, de ahogy a közmondás is tartja, a remény hal meg utoljáraˮ – nyilatkozta az Új Szónak Kozák Antónia.

Számos kiállítás

Az élettörténetét végighallgatva azt mondhatnám, hogy Tonka mert nagyot álmodni, és az eddigi események azt bizonyítják, hogy az álmai sorra válnak valóra. Néhány évvel ezelőtt az ország egyik legnagyobb papírgyárába is meghívást kapott, ahol a gyár vezetése egy privát bejárás során azt is megmutatta neki, hogyan készülnek a papírszalvéták. Tonka szalvétáit egyébként nem- csak a dobóruszkai családi ház szalvétás szobájában láthatták az érdek- lődők, hanem azokon a kiállításokon is, melyeket egyebek mellett Nagykaposon, Királyhelmecen vagy éppen Besztercebányán rendeztek. „Én mindenkinek azt kívánom, hogy ebben a rohanó életben találjanak maguknak egy olyan hobbit vagy tevékenységet, amelyben örömüket lelik. Tudom, hogy ezt könnyű mondani, hiszen az egészségi állapotom miatt nem járhatok munkába, s ebből kifolyólag szinte minden időmet a hobbimnak szentelhetem, tiszta szívből azt kívánom mindenkinek, hogy a legkisebb apróságnak is örüljenek és legalább olyan boldogságban éljenek, mint én. Egyébként már jó ideje azon töröm a fejem, hogy újra kérvényeznem kellene a bejegyeztetésemet a Guinness-rekordok Könyvébe, és azt hiszem, hogy az Új Szónak adott riport és a vele járó fotózás most meg is szülte az alkalmat. Ahogyan említettem, a szalvétákat szétszortírozva, nagy dobozokban tárolom, csak nagyon ritkán szedem elő őket, de mivel most szinte az összeset szétraktuk a szobában, itt az idő, hogy aprólékosan átszámoljam és lefotózza őket. Ha minden jól megy, egy kis szerencsével újra megdönthetem a saját rekordomat, ezúttal nem kevesebb mint 126 570 szalvétával. Bízom benne, hogy sikerülni fogˮ – zárta Kozák Antónia.