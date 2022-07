A rendőrség is készül a Slovan–Ferencváros mérkőzésre

Közlekedési korlátozásokkal kell számolni Pozsonyban a Ferencváros–Slovan mérkőzés miatt. A Tomášik utca Pozsonyszőlősi (Vajnorská) út és Nagyszombati (Trnavská) út közötti szakaszát 16.30-tól teljesen lezárják – tájékoztatott a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság. A rendőrség felkészült a rendzavarásokra is.

Közlekedési korlátozásokkal kell számolni Pozsonyban a Ferencváros–Slovan mérkőzés miatt. A Tomášik utca Pozsonyszőlősi (Vajnorská) út és Nagyszombati (Trnavská) út közötti szakaszát 16.30-tól teljesen lezárják – tájékoztatott a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság. A rendőrség felkészült a rendzavarásokra is.

Forgalomkorlátozásokra kell számítani a Bajkál (Bajkalská) utcán, a Pozsonyszőlősi (Vajnorská) és a Nagyszombati (Trnavská) úti kereszteződés között. A stadion közelében levő Príkopová, Tegelhoff és Kalinčiak utcát teljesen lezárják. „A mérkőzés helyszínének közvetlen közelében található utcákat az biztonsági intézkedések miatt teljesen lezárják" - tájékoztatott a rendőrség. Arra kérik az embereket, hogy ne parkoljanak a Nové Mesto vasútállomás, az állomás tér és a Tomášik utca környékén.

A városi rendőrség valamennyi egysége, valamint a készenléti és a kutyás rendőrök is a helyszínen lesznek. Peter Borko, a pozsonyi városi rendőrség szóvivője elmondta, főleg a stadion környékén, de a város más részein is sűrűbb lesz a járőrözés.

Pozsony-Újváros önkormányzata alkoholtilalmat vezet be a stadion környékén, ez a mérkőzés előtt és utána is érvényben lesz.

A helyi önkormányzat a honlapján arról is tájékoztatott, hogy 15 órától lezárják a Kuchajda területéről a Vajnorská utca és az Újvárosi Sportklub felőli be- és kijáratokat. 16 órától a Nová doba játszóteret is bezárják. A nyári mozi, amelyet az önkormányzat minden szerdán a Kuchajdában rendez, július 28-ra kerül át.

Pozsony központjában a Grassalkovich-kert, vagyis az Elnöki Palota kertje egész nap zárva lesz a labdarúgó-mérkőzés miatt.

„A meccsre kilátogató szurkolókat ezúton felszólítjuk, hogy a mérkőzés előtt, alatt és után ne kövessenek el semmilyen jogellenes cselekményt a stadionban vagy környékén, és tartsák be a szervezők utasításait” – fogalmazott a rendőrség.