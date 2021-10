Keleten is rohamosan emelkednek az ingatlanárak

Míg Kassa belvárosában két éve 100 ezer euróba került egy 3 szobás panellakás, most már akár 200 ezer eurót is elkérhetnek az ingatlanért. - Németi Róbert felvételei

A nemzeti bank szerint Kassán és Kassa megyében az előző negyed-évhez képest inkább csökkentek, mintsem drágultak az ingatlanárak, az általunk megszólított kassai ingatlanügynökök szerint az elmúlt két évben a városban és a környékbeli településeken eladásra váró ingatlanok ára közel másfél-kétszeresére nőtt. Az egyre emelkedő árak az NBS elemzése szerint valamelyest kompenzálódnak az évről évre emelkedő minimálbérrel, a lakosok vásárlókedvét pedig az is jócskán bizonyítja, hogy az ingatlanvásárlást továbbra is nagyrészt vagy teljes mértékben banki hitelből fedezik. A lakosok vásárlókedvéhez viszonyítva elegendő eladásra kínált ingatlan van az országban, azonban az építőiparban továbbra sem tapasztalnak különösebb fellendülést. Mivel az eladás és a vásárlás közötti arány továbbra sem kiegyensúlyozott, az árak változását a szakértők már az előző negyedévekben is tapasztalt dinamikus növekedés folytatásaként könyvelik el.

Lakás vs. családi ház

„A 2021-es év második negyedévében regisztrált 6,4 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti ingatlanárakhoz képest országos szinten átlagosan 18,6 százalékos drágulást jelent. Elsősorban a családi házak ára emelkedett. Ennek fejében a lakóingatlanok ára az idei év második negyedében négyzetméterenként 123 euróval drágult, ami országos szinten átlagosan 2052 euró/m2-nek felel meg. Az átlagár emelkedéséhez természetesen a pozsonyi ingatlanárak járultak hozzá leginkább, de nemcsak az árak, hanem az eladásra bocsátott lakóingatlanok száma is. Fontos megemlíteni, hogy az átlagárat csak a kassai ingatlanárak befolyásolták negatív irányba, de ettől függetlenül a keleti régióban is a családi házak ára drágult leginkább” – derült ki az NBS legfrissebb elemzéséből. Ha az ingatlanok típusát is figyelembe vesszük, akkor a második negyedévben a családi házak ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Az első negyedévhez képest 7,4 százalékkal, éves szinten 21,9 százalékkal drágultak, de ennek ellenére egy családi ház négyzetméterenként átlag 718 euróval olcsóbb egy lakáshoz képest (a lakásárak a második negyedévben 2298 euró/m2-be kerültek).



Közbeszólt a pandémia

Székely Tamás kassai ingatlanügynök meglátása szerint a kelet-szlovákiai, a kassai és Kassa környéki ingatlanok iránti kereslet és az eladásra kínált lakások aránya kiegyensúlyozott. „A koronavírus miatti korlátozások jelentősen megváltoztatták az emberek igényeit. A városban élők részéről megnőtt a családi házak és az üdülőházak iránti kereslet. Sokan a társasházak falai között rekedtek, és akinek nem volt hová mennie, az bizony új megoldások után kutatott. Természetesen olyanok is voltak és vannak, akik a kisebb panellakásokból próbálnak nagyobbra, tágasabbra váltani. Mivel Kassán és a városhoz közeli településeken továbbra is nagy a kereslet, mindenki a saját bőrén tapasztalja az ingatlanárak rakétagyorsaságú növekedését. Csakúgy, mint az eladók, a vevők és mi, ingatlanosok is azt vártuk, hogy a koronakrízis után minden olcsóbb lesz, de azt látjuk, minden az ellenkező irányba halad. Az is meglepő számunkra, hogy a legnagyobb krízis alatt sikerült lebonyolítanunk a legtöbb eladást” – nyilatkozta Székely Tamás.

Eladási trendek

Székely elmondta azt is, hogy nemcsak az ingatlanárak változtak meg radikálisan, hanem az eladási szokások is. Míg a vevők évekkel ezelőtt egy rövid leírással és néhány, az ingatlant bemutató fotóval is megelégedtek, manapság már mindenki többre vágyik. „Rohanó világot élünk, és ez a mi szféránkban is visszatükröződik. Mivel az eladásra váró ingatlanok szó szerint jönnek-mennek a piacon, egyre többen próbálnak betörni az ingatlanpiacra. Kassán egy kimondottan erős és egészséges konkurencia van, ami jó, mert mindenki megtalálja azt, amit épp keres. Míg korábban a különféle prospektusokban megjelentetett hirdetésekkel próbálták megtalálni a vevőket, ma már inkább a közösségi médián keresztül szólítjuk meg a potenciális vásárlókat. A lakásokat saját lakberendezőink segítségével átalakítjuk, frappáns videókat és fotókat készítünk, szinte minden létező online felületen prezentáljuk őket. Ugyanakkor fontos egy jó hálózat kiépítése is, melynek segítségével akár más ingatlanügynökökkel összedolgozva érjük el a célközönséget” – zárta Székely Tamás, a Cassovia Realitas ingatlanügynöke.