PS/Spolu: hátra szorultak a magyar jelöltek

Pozsony | Michal Truban hivatalosan is megerősítette, hogy ő vezeti a PS/Spolu választási listáját. Miroslav Beblavý, a Spolu elnöke a második helyről indul, a magyar jelöltek viszont nem kaptak előkelő helyet. Habár a választási listák leadásának határideje már lejárt, az OĽaNO egyelőre titkolja jelöltjeit.

Huszonöt párt és koalíció indul a jövő februárban esedékes parlamenti választáson – tájékoztatott a belügyminisztérium. A rendszerváltás óta mindössze egyszer fordult elő, hogy ennél több párt indult: 2012-ben, a Radičová-kormány bukása után az előrehozott választáson 26 pártot jegyzett a belügyi tárca. A választási listát december 1-ig lehetett leadni, az állami választási bizottság pedig pénteken vizsgálja meg részletesebben a dokumentumokat, valamint azt is kisorsolják, hogy melyik párt hányas számmal indul.

Truban és Beblavý az élen

A PS/Spolu koalíció a legtöbb párttal ellentétben csak a választási lista leadási határidejének lejárta után mutatta be hivatalosan a jelöltjeit. A várakozásoknak megfelelően a listavezető a PS elnöke, Michal Truban lett, őt követi a Spolu elnöke, Miroslav Beblavý. A harmadik helyen a Spolu környezetvédelmi aktivistája, Erik Baláž áll, a negyedik pozícióból pedig Irena Bihariová, a PS alelnöke indul. Őket követi Jozef Mihál, a Spolu parlamenti képviselője, Ivan Štefunko, a PS alelnöke és Katarína Macháčková privigyei (Prievidza) polgármester. A nyolcadik helyen Zora Jaurová (PS) dramaturg áll, a kilencediken Simona Petrík (Spolu) parlamenti képviselő, az első tízbe pedig még éppen befért Martin Dubéci, a PS magyar származású elnökségi tagja. A 150-es listán 52 nő van, a PS/Spolu ezzel azt szeretné demonstrálni, hogy nagyobb teret adnak a nőknek a politikában. Szintén sok helyet kaptak a környezetvédelmi aktivisták, viszont a magyar platform jelöltjei nem jutottak előkelő pozíciókba: a platform elnöke, Forró Tibor mindössze csak a 32. helyen áll, a többiek is csak a lista közepén és végén kaptak helyet.

Matovič kivár

Igor Matovič, az OĽaNO mozgalom vezetője az utolsó pillanatig kivárt, a leadási határidő előtt 15 perccel érkezett a belügyminisztérium épületébe. Jelöltjeinek nevét egyelőre titkolja, hivatalos bejelentést pedig keddre ígért.

„Mi soha nem szoktuk előre elárulni a listánk jelöltjeit. Emiatt általában a mi listánk okozza a legnagyobb meglepetést, és az emberek gyakran rá is csodálkoznak, hogyan sikerült ilyen társaságot összeállítanunk”

– jegyezte meg Matovič. Annyit előzetesen elárult, hogy ő maga a lista utolsó helyén indul, a listavezető pedig egy „átlagos, keleti hölgy” lesz. A Denník N napilap kiszivárogtatott információi szerint a lista harmadik helyén Lukáš Kyselica, a Gorilla-nyomozócsoport korábbi vezetője lesz, aki októberben fejezte be rendőri karrierjét. A listával kapcsolatban felmerült Zlatica Kušnírová, a tavaly februárban meggyilkolt Martina Kušnírová édesanyjának neve is, akivel korábban többször is a nyilvánosság elé állt az OĽaNO vezetője. Zlatica Kušnírová azonban cáfolta ezeket az információkat, elmondása szerint a jelöltség nem neki való feladat.

Tények a 2020-as választásról – A választáson 25 párt és mozgalom indul

– A listát december 1-ig lehetett leadni, a kampány viszont hivatalosan már november 5-én elkezdődött

– A pártoknak 17 ezer eurót kellett letétbe helyezniük, melyet csak akkor kapnak vissza, ha a választáson megszerzik a szavazatok legalább 2 százalékát

– A pártok áfával együtt legfeljebb 3 millió eurót költhetnek el a kampány során, és az összes pénzügyi tranzakciót láthatóvá kell tenniük a transzparens számlán

Hlina vezeti a KDH-t

A parlamenten kívüli KDH szintén ismertette jelöltlistáját. A listavezető nem meglepő módon Alojz Hlina, a kereszténydemokraták pártelnöke lesz. A második helyen Eperjes megye elnöke, Milan Majerský szerepel, a harmadik helyet pedig a volt parlamenti képviselő, Pavol Zajac foglalta el. Érdekesség, hogy az OĽaNO frakcióját idén nyáron elhagyó Soňa Gáborčáková, Elena Červeňáková és Anna Verešová az első tízbe nem fértek bele.

