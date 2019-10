Vírusok, kártevők támadják telefonjainkat

Az elemzés tanulságai szerint az iOS operációs rendszerben észlelt sebezhetőségek és a platformot támadó rosszindulatú programok száma nőtt az előző időszakhoz képest, míg az Android esetében a bejelentett biztonsági rések száma ugyan csökkent, a kritikus hibák száma viszont emelkedett.



Androidos biztonság



2019 júniusáig 86 darab, az Android-rendszert érintő biztonsági hiba került hivatalosan nyilvánosságra, míg 2018-ban 611 sebezhetőséget jegyeztek fel az egész évre vonatkozóan. Ha csak a számszerűsített adatokat nézzük, ezt akár a helyzet javulásaként is felfoghatjuk, hiszen úgy tűnik, hogy 2019-ben a sebezhetőségek száma jelentősen csökkent az előző évekhez képest. Ám közelebbről megvizsgálva az látható, hogy az idén közzétett hibák 68%-a igen veszélyes, úgynevezett kritikus besorolású, 29%-uk pedig lehetővé tette rosszindulatú kódok távoli végrehajtását. Ez jelentős változás az elmúlt évekhez képest, amikor a súlyos hibák aránya lényegesen alacsonyabb volt. Ezért alapvető fontosságú, hogy a felhasználók minél előbb telepítsék a biztonsági javításokat, hogy elkerüljék az olyan súlyos sebezhetőségeket, mint például a Google által tavaly júliusban javított biztonsági rések.

2018-ban a legnagyobb növekedés a kriptovaluta-bányászattal kapcsolatos kártevők területén volt tapasztalható. Egy másik népszerű módszer a kriptovaluták illetéktelen megszerzéséhez a felhasználók hitelesítő adatainak ellopása, amelynek birtokában a bűnözők hozzáférhetnek az áldozatok online pénztárcáihoz. Az ilyen jellegű támadások leggyakrabban a Google Play Áruházban is felbukkanó kártékony trójai alkalmazásokon keresztül valósulnak meg. Időközben az androidos banki kártevő programok is hírhedtté váltak. Megjelenésük óta folyamatosan növekszik a mobil kémprogramok, különösen a pénzügyi adatok ellopását célzó trójai programok új változatainak mennyisége. A Cerberus – egy olyan rosszindulatú program, amely a bankok hitelesítő adatainak ellopására szolgál – nemrégiben került forgalomba a közösségi hálózatokon keresztül.

Azt is vizsgálták, hogy ezek a rosszindulatú alkalmazások átlagosan mennyi ideig maradtak fent a Google Play áruházban. Az eredmények szerint ezek a kártékony alkalmazások átlagosan 51 napig voltak letölthetők, mielőtt törölték volna őket, de néhány rosszindulatú alkalmazás akár 138 napig is elérhető volt.

Az androidos zsarolóvírusok a fejlettségük területén is előrelépést mutattak. Az ESET kutatói felfedezték az Android/Filecoder. C kártevőt, egy szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítást is alkalmazó változatot, amely SMS-ben terjed a felhasználó kontaktlistáját felhasználva. Ez komoly ugrást jelent a kód bonyolultságában az olyan régebbi zsarolóvírus-családokhoz képest, mint a DoubleLocker.



iOS biztonság



Az iOS esetében 155 sebezhetőséget fedeztek fel 2019-ben, ami 25%os növekedést jelent 2018-hoz képest, és majdnem kétszerese az Android operációs rendszerben talált hibáknak. Ezért az ESET szakemberei arra számítanak, hogy a 2019-es sebezhetőségek száma akár meg is haladhatja majd az előző években mért értékeket. Ugyanakkor a kritikus hibák aránya alacsonyabb (körülbelül 20%), mint az Android-rendszerben. Az iOS esetében a rosszindulatú programok észlelése 43%-kal nőtt az elmúlt év első felében. Az új kártevővariánsok száma továbbra is alacsony, ami azt jelzi, hogy kiberbűnözők figyelme továbbra is az androidos rendszerekre irányul, ahol a legtöbb felhasználó található.

Az év első felében az Apple mobiltelefonjai különféle, a felhasználókat veszélyeztető sérülékenységeknek is ki voltak téve. Példaként említhető az olyan verziók telepítése, amelyek véletlenül újból előhozták a korábban egyszer már kijavított hibákat, vagy éppen lehetővé tették a 12.4-es verzió feltörését. De említhetjük azt a kémkedést lehetővé tévő hibát is a FaceTime alkalmazásban, amely lehetővé tette, hogy egy illetéktelen fél azt könnyen kihasználhassa. De idesorolható az az Exodus nevű spyware alkalmazás is, amely ez év áprilisában támadta a felhasználókat.

Érdemes szem előtt tartani, hogy alapvetően egyetlen rendszer sem sérthetetlen, támadhatatlan, ennek megfelelően a megelőzés, a védelem és a biztonságtudatos hozzáállás ezen területeken is szükséges elem a mobiltechnológiák biztonságos használatához.

(ú)