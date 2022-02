Vilmos herceg és felesége is támogatják Ukrajnát

„2020 októberében volt szerencsénk találkozni Zelenszkij elnökkel és a First Ladyvel, hogy megismerjük az Ukrajna jövőjével kapcsolatos reményeiket és optimizmusukat. Ma az elnök és Ukrajna egész népe mellett állunk, akik bátran küzdenek ezért a jövőért. W & C” – írta a pár a Twitteren.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C