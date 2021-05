Vége a kéretlen marketinghívásoknak

Ki ne kapott volna már (váratlan és kéretlen) hívásokat azzal, hogy valamilyen terméket, szolgáltatást szeretnének rásózni? Esetleg azzal, hogy részt vett egy nyereményjátékban, és nyert, a nyereménye átvételéhez azonban el kell utaznia egy előadásra (ahol egy termékbemutatón vehet részt, és a leggyakrabban nyeremény nélkül tér haza…)? Most a szlovák távközlési hivatal véget vetne ezeknek a hívásoknak, a jövőben számos korlátozásra számíthatnak a cégek, és ha megszegik a szabályokat, komoly büntetéseket szabhat ki a hivatal. Fontos, hogy a szabályozás nemcsak a telefonos hívásokra, de a kéretlen e-mailekre és SMS-ekre is vonatkozik.

A távközlési hivatal júniustól ellenőrizni fogja a kéretlen marketinghívásokat, hogy a hívók rendelkeznek- e az ügyfél beleegyezésével – tudta meg a Žive.sk portál. Mint ahogy a hivatal képviselője a lapnak elmondta, egyre több bejelentés érkezik a lakosságtól, melyek arra panaszkodnak, hogy szinte nem lehet lerázni, megszüntetni az olyan hívásokat, amelyek különböző árukat és szolgáltatásokat kínálnak. Ám a most érvényben lévő szabályozás is kimondja, hogy a hívó félnek rendelkeznie kell az ügyfél beleegyezésével. Ezt pedig előzetesen kell beszerezni, és erről írásos bizonyítékot is fel kell mutatni.

Mivel egyre intenzívebben próbálkoznak az ilyen értékesítéssel, amely sok esetben már zaklatásnak is nevezhető, ezért a hivatal most szigorúbb ellenőrzést helyezett kilátásba. Ettől azt várja, hogy a cégek megszüntetik az ilyen hívásokat, mivel nem szeretnék, ha komoly büntetéseket szabna ki rájuk a hivatal.

Az ilyen hívások a leggyakrabban a bankoktól, távközlési szolgáltatóktól, biztosítótársaságoktól, egyéb cégektől érkeznek. Sokszor a hívott fél akarata nélkül. A legtöbb cég ugyanis úgy értelmezi a hatályos törvényt, hogy a hívó azzal, hogy felveszi a telefont, beleegyezik a kéretlen hívásba. Ám valójában ezt az engedélyt még a hívás előtt kell beszerezni, írásban, bizonyíthatóan.

Jelenleg számos lehetőség van arra, hogy az ilyen értékesítést végző cégek megszerezzék a hívott fél beleegyezését (játékok, felmérések, egyéb adatgyűjtés), ám sokan nem vesznek részt ilyen akciókban, mégis számos alkalommal csörög a telefon, hogy valamit rátukmáljanak.

Közben egy új törvénytervezeten is dolgoznak, amely a tervek szerint a következő év elején léphet életbe. A tervek szerint ez egy online adatbázis létrehozását is tartalmazná, amely azokat a embereket és telefonszámokat tartalmazná, akik elutasítják az ilyen jellegű hívásokat, azaz azt követően már kifejezetten tilos lenne velük kapcsolatba lépni. Fontos, hogy az adatbázisba az emberek önként jelentkezhetnek, egy egyszerű regisztrációval, ezt követően pedig megszűnnének a zaklató próbálkozások. Egy másik elem is bekerülhet a tervezetbe, ez pedig arra kötelezné a marketingcégeket, hogy egy speciális előhívószámmal dolgozzanak (pl. 0977 vagy hasonló), azaz amikor megcsörren a telefon, azonnal be lehessen azonosítani a hívás szándékát, ezt követően pedig a hívott fél nem kell, hogy fogadja a hívást (vagy akár tilthatja is a számot).