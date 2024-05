Valaki fekáliával szennyezte a vízvezetéket, sokan kórháza kerültek

Írásos panaszt nyújtottak be április végén a városházára az Ady utcai szlovák tannyelvű óvoda kapcsán a szülők és lakosok, amiért az intézmény a jelenlegi helyén megszűnik, szeptember elsejétől pedig a Szövetkezeti sori óvodában működik tovább. A beadványt külön a Szövetség képviselői frakciójának is címezték, mert szerintük a frakció tagjai egyrészt alapjogokat sértettek, másrészt pedig a várost anyagilag is megkárosították. A múlt heti, zártkörű megbeszélésen viszont a beadványt lényegében elutasították, az óvoda pedig költözik.