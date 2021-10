Sokkoló részletek derültek ki Alec Baldwin filmjének forgatásáról!

Fotó: reprofotó - Daily Mail, The New Mexican

A Los Angeles Timesnak három meg nem nevezett személy beszélt arról, hogy az operatőrök és asszisztensek frusztráltak voltak a Rust című film forgatásán uralkodó rossz körülmények miatt. Ezek között a hosszú munkaidőt, ingázást és fizetésre való várakozást tüntették fel.

A forgatás közben a biztonsági előírásokat sem tartották be, melyek közé a fegyverek ellenőrzése is tartozott – mondták a stáb tagjai. Erre azt a példát hozták, mikor Baldwin dublőre múlt szombaton véletlenül kétszer is elsütötte a fegyverét, miután közölték vele, hogy a kellék nincs megtöltve – közölték a szemtanúk.

„Ezt ki kellett volna vizsgálni” – mondta a stáb egyik tagja. „Nem volt biztonsági képzésünk. Nem kaptunk semmilyen biztosítékot arra, hogy ez nem fog megismétlődni. Azt akarták, hogy minden gyorsan, gyorsan, gyorsan menjen” – tette hozzá.

A stáb tagjai állítólag aggódtak, hogy 12-13 óra munka után balesetek történhetnek, ezért úgy döntöttek, hogy elhagyják a forgatás helyszínét. Hutchins kiállt a csapata mellett és feldúlt volt, amikor úgy döntöttek, hogy kilépnek – mondta a személyzet egyik tagja.

A 68 éves színész csütörtökön Rust című filmjének fogatásán használt kellékfegyverrel lőtt és eltalált két embert. A 42 éves Halyna Hutchins operatőr halálos sebet kapott, a 48 éves Joel Souza rendezőt pedig kórházba kellett szállítani. A megyei seriff jelentéséből kiderült, hogy a fegyver éles lőszerrel volt megtöltve.

(br, pluska)