Milyen szolgáltatásokat használhatunk ingyen a vírusjárvány idején?

A Telekom áprilisban is megadja a korlátlan adatcsomagot (maximum 1000 GB, amit gyakorlatilag normál felhasználás mellett lehetetlen kimeríteni) az előfizetéses ügyfeleknek, ezt a szolgáltató alkalmazásában lehet aktiválni (előbb ki kell választani a számot, majd az egyszeri adatcsomagok opciót, itt a „nekonečné dáta” gombra kattintva rendelhető meg). Eredetileg ezt csak márciusban kínálta a szolgáltató. További kedvezmény, hogy március végéig 50 százalékos extra keretet kapnak az Easy- vagy Juro-kártyás ügyfelek a feltöltések után. Ezen kívül a Magio GO tévészolgáltatás előfizetői számos filmcsatornát nézhetnek ingyen, és díjmentesen hívható számos olyan hivatalos telefonszám, ami a mostani helyzetben információkat nyújt a lakosságnak.

Az Orange is számos ingyenes ajánlattal próbál meg segíteni ebben a rendkívüli helyzetben. Az egyik, hogy azok számára, akik otthonról kénytelenek dolgozni, és nincs vezetékes csatlakozásuk, vagy az akadozik, ingyenes, 10 GB-os csomagod ad, amelyet a 317-es számra, DATA szöveggel lehet megrendelni. Azok az előfizetéses ügyfelek, akik tarifacsomagja legalább 15 euró, aktiválhatják az ingyenes Nonstop Chat szolgáltatást, amely korlátlan üzenetküldést tesz lehetővé az WhatsApp, a Viber, a Skype, a Messenger platformokon, miközben az így generált adatforgalom nem csökkenti az előfizető adatkeretét. Aktiválni a 716-os számra küldött SMS-ben lehet, a szöveg CET. Lehetőség van még arra is, hogy igényeljük a korlátlan SMS/MMS-csomagot (316-os számra az SMS szót kell elküldeni). Az Orange a televíziós szolgáltatások előfizetői számára több fizetős csatornát is most ingyen kínál, köztük vannak film-, dokumentum-, tudományos és gyermekcsatornák is.

Az O2 előfizetéses ügyfelei péntektől 2020. április 21-ig ingyen nézhetik a HBO Go szolgáltatást. A megrendeléshez a 99222-es számra a „HBO GO A” szöveget kell küldeni SMS-ben. Ezt követően az előfizető egy kódot kap, amit a HBO oldalán történő regisztrációnál kell megadni. A vezetékes LTE-internetszolgáltatásra előfizetőknél az egyik kedvezmény, hogy ha elfogy az csomagban található keret, akkor a sebességcsökkentés az eddigi 2 Mbit/s-os sebesség helyett 10 Mbit/s-osra nő.

A SWAN a gyerekcsatornákat tette ingyenessé, és – ahogy az összes többi szolgáltató is – megnövelte az ügyfélszolgálatok kapacitását is.

A Digi Slovakia kábeltévés és műholdas előfizetői április 13-ig most hét olyan csatornát nézhetnek, amelyek a Premium csomagban található. Ezek a Fine Living, a Food Network, az Epic Drama, a FilmBox Premium, a FightBox, a Cartoon Network és a Duck TV.

Az UPC növeli a sebességet. Azok az ügyfelek, akik 50 Mbit/s-osnál alacsonyabb csomagra fizettek elő, 30 napra, azaz április közepéig 150 Mbit/s-osra nő a sebesség. A növelés automatikus, elegendő a modem újraindítása.

A Viber kommunikációs platform az eddigi ötről húsz főre növelte az egy csoportba bekapcsolódók számát.