Itt a karácsonyi akciók

Orange

A legnagyobb szolgáltató 8 napnyi korlátlan internetet kínál minden olyan ügyfélnek, akik most szerződnek, vagy meghosszabbítják a már lejáró hűségüket. A kedvezmény minden hónapban igénybe vehető, a tarifacsomag szerint fél vagy két éven át (a Go 30, vagy annál magasabbnál van a 24 hónap). Előnye, hogy az ügyfél, minden számlázási időszakban maga dönti el, mikor szeretne élni a kedvezménnyel. Fontos, hogy az első nap az aktiváció napja, és a nyolcadik nap éjfélig lehet használni a korlátlan adatcsomagot. További érdekesség, hogy az Orange két olyan telefonpárt is kínál, amelyet egy szerződéshez lehet megvásárolni, a második készülék ára egy euró. Az első páros a Samsung Galaxy S20 FE és a Samsung Galaxy A12 32 GB, a második pedig a Xiaomi 11 Lite 5G és a Xiaomi Redmi 9A. A szolgáltató nyereményjátékot is kínál az ügyfeleknek (akik szerződést kötnek vagy hosszabbítanak), minden héten 8 Samsung QLED okostévét és Xiaomi Mi Pro 2 rollert sorsolnak.

Telekom

A Telekom minden ügyfélnek ajándékot kínál, amelyet az applikációban lehet aktiválni – mindenki, aki így tesz, bekerül a sorsolásba, amelyben csaknem 1400 díjat sorsolnak ki. A hat kedvezmény között vannak korlátlan hívások, adatok, 5 eurós kedvezmény is. A sorsolásban szereplő díjak összértéke 1,1 millió euró – van köztük elektromos kerékpár, okostévé, okostelefon, két évig ingyenes tarifacsomag, és egy Mercedes-Benz EQA 250-es autó is (e mellé még 22 ezer eurónyi készpénzt is kap a nyertes, hogy ebből fedezze a nyereményadóval kapcsolatos kiadásait). A Telekom is bővítette a készülékkínálatát, és itt is van készülékpáros, ami lehet két telefon, vagy egy okostelefon és egy okostévé.

4ka

A 4ka egyik kedvezménye, hogy legalább 2022 januárjáig folytatja a készülékek támogatását, ami elérheti a 210 eurót is. Számos modell alapára is csökkent. Az egyik legnépszerűbb készülék, a Xiaomi Redmi 10 most 14,50 euróba kerül, a Sloboda 100+-as tarifacsomaggal. Érdekesség, hogy a 4ka most lehetőséget biztosít arra, hogy mindössze havi 4 euróért kipróbáljuk a tarifacsomagjaik egyikét, így akár egy hónapon át a 22 euróba kerülő, és 300 GB-nyi adatot tartalmazó csomagot is.

További is van

Az O2 várhatóan november elején rukkol elő a karácsonyi kínálattal, de a többi szolgáltatótól is várható még kisebb-nagyobb kiegészítés, így aki most szeretne szerződést kötni, vagy hosszabbítani, az számos kedvező ajánlat közül válogathat.