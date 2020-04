Koronavírusos reakciógomb érkezik a Facebookra

A nevető és síró reakciógomb mellett hamarosan egy koronavírusra emlékeztető gomb is elérhető lesz az oldalon.

2015-ben sokan értetlenkedve fogadták a Facebook reakciógombjait, ma már viszont az oldal szerves részévé vált, hogy egy poszt alá lájkot, szívecskét, vagy éppen nevető szmájlit nyomunk, ezzel jelezve, hogy mit gondolunk a bejegyzés tartalmáról.

A korábban több alkalommal is hitelesen előrejelző Jane Manchun Wong nevű fejlesztő szerint a járványra reagálva a Facebook elérhetővé tenne egy koronavírusos reakciót is a megszokott fejecskék mellett. Erről nem csak a Facebook mobilappjának forráskódja árulkodott, de maga a közösségi cég szóvivője is megerősítette a hírt a Mashable számára.

Facebook is working on a COVID-19 themed reaction pic.twitter.com/B2MBIgjMlu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 30, 2020

Korábban volt már példa átmeneti reakciógombra, ilyen volt a szivárványszínű zászló a Pride-hónapban, illetve a lila virágocska anyák napján.

