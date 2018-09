Itt az új, méregdrága iPhone telefonok

Majdnem minden jóslat bejött, nincs itt semmi látnivaló, az Apple keményen megdolgozik a magas részvényárfolyamért. Ja, igen, néhány mobilt és okosórát is bemutatott a szerdán megtartott sajtórendezvényen, a futurisztikus központi irodaház Steve Jobs előadótermében. A sokak által várt tabletek és a Macbook frissítése ezúttal nem fért bele.

Ha műszaki szemmel nézzük az új iPhone Xs, Xs Max és Xr telefonokat, az állunk nem esik le a meglepetéstől. Elképesztően jó eszközök, mint mindig. Tényleg az árazással gurított nagyot az Apple, mert a tavalyi bődületes összegnél is magasabbal tudott előállni, az óriáskijelzős Max full extrás kivitelben 1450 dollárba kerül (a szlovákiai árakat lásd a keretben).

Óriási telefon

Az iPhone Xs Max a világ egyik legnagyobb méretű telefonja, 6,5 colos és 2688×1224 pixeles OLED-kijelzővel, csak egy kicsit kellett volna tovább nyújtani, hogy iPad mini legyen belőle. A másik modell, az iPhone Xs maradt 5,8 colos és 2436×1125 pixeles. Aranyozott színben is kaphatók, ez is egy kis optikai tuning, amúgy kinézetre nagyon hasonlítanak az idei csúcsmobilok a tavalyi X-re.

Most az iPhone X csak egy kis extra s betűt kapott a nevéhez, ami mindig arra utal, hogy belül történnek változások, finomhangolások. Ezt az A12 Bionic csip testesíti meg, egy hatmagos processzor, négy grafikus maggal és 8 mesterséges intelligenciás (AI) maggal. A demón bemutatott játékok nagyon meggyőzők voltak. Az Apple az elsők közt alkalmazza a 7 nanométeres gyártási technológiát, amitől kompaktabb, gyorsabb és energiatakarékosabb a processzora. 5000 milliárd művelet másodpercenként: ennyit tud elvégezni az AI-egység, ami bődületesen soknak hangzik. Az iPhone Xs-ek igénylik is a számítási kapacitást, főleg amikor a kamera is működésbe lép. Finomhangolták a kiterjesztett valóság megjelenítését, és fotózás közben a kamera még pontosabban látja a különbséget az előtérben és háttérben lévő tárgyak közt, szebb portrékat és tárgyfotókat lehet készíteni.

A kamerák maradtak ugyan 12 megapixelesek, az egész rendszert alaposan átdolgozták. Mindkét hátsó lencsét optikai stabilizátor segíti, a széles látószögű lencse nagyobb pixelekkel dolgozik, míg a telefotós lencse jobb rekesszel exponál. Az igazi okosság azonban a képfeldolgozásnál jelent meg. A Smart HDR névre keresztelt funkciónak hála a telefon titokban több képet exponál, és ezeket fűzi össze egy jobb minőségű képpé. De ahogy a nevéből is kiderül, okosan teszi, a sorozatban készülnek például hosszabb záridejű képek is, hogy a telefon el tudja kapni az árnyékosabb területek részleteit. Ha ezt jól oldották meg, akkor tényleg nagyon szépek lesznek az iPhone Xs-sel készült fotók.

- TASR/AP-felvétel

Két SIM-es változat

Az iPhone Xs két SIM-kártyát tud kezelni. Ez igényel némi pontosítást, mert mindez nem a megszokott módon történik. Van a telefonban egy eSIM-modul, amit nem lehet kivenni, viszont a szolgáltató egy rendkívül egyszerű módszerrel (kábé egy QR-kódot kell leolvasni) rá tud települni. A másik szolgáltató pedig jöhet a megszokott SIM-kártyával. Az akkuidő egészen szépen javult, a tavalyi X-hez képest az Xs fél órával, az Xs Max másfél órával tovább üzemel. Újdonság még az elképesztő tárkapacitás lehetősége, most először 512 GB-os verzióban is kaphatók az Apple csúcsmobiljai.

Nagy meglepetés még az X-sorozat belépő szintű modellje, az iPhone Xr, amit már 750 dollárért az emberhez vágnak. Ez jóval színesebb, fiatalosabb a másik két modellnél, és ugyanúgy bevágásos a kijelzője, mert megtalálható rajta az arcletapogatós FaceID biometrikus beléptetés. Az Apple igyekezett jó fej lenni, ebbe a telefonba is az A12 Bionic csipet rakott, hogy legalább a számítási erő meglegyen, ha már a tárkapacitás kifullad 256 GB-nál. (Egyébként az is bőven elegendő.) A hátlapon egyetlen kamera van, az is ismeri a HDR-es látványtrükköket, és a portrékat is szimulált mélységélességgel tudja elkészíteni. Ahol nagyon meghúzták még a nadrágszíjat, az a kijelző: ebben a modellben csak egy 6,1 colos LCD van, 1792×828 pixeles felbontással. Azt ígérik, hogy másfél órával tovább bírja aksiról, mint az iPhone 8 Plus.

Egészséges élet

A telefonokon kívül az Apple Watch volt a szerdai bemutató sztárja. A Series 4-es verzióba EKG került, és annyival pontosabbak a szenzorok, hogy az amerikai gyógyszerészeti hatóság is elfogadta, mint egészségügyi adatokat gyűjtő eszközt. Az EKG-t eleinte csak az USA-ban fogják aktiválni, más országokban akkor kapcsolják be, ha azokban is megkapják a hatóságok áldását az eszközre. Az ember szíve nem játék, nem lehet pontatlan adatokkal az orvoshoz rohangálni, illetve a szakértők bizalmát is el kell nyerni, hogy az óra által mért adatok alapján is merjenek döntéseket hozni.

A Watch ennél egyszerűbb újításokkal is fel lett vértezve, a sima pulzusmérő alapján is szólni tud, ha veszélyesen alacsony vagy magas értéket mér, a gyorsulásmérő pedig azt érzékeli, ha elestünk. Akár segélykérő riasztást is le tud majd adni. Mindehhez kétszer gyorsabb processzor társul, és a kijelző felületét is sikerült több mint 30 százalékkal megnövelni, miközben az óra laposabb lett, és az össztérfogata csökkent is a tavalyi Series 3-hoz képest. Apró újítás még a rezgő – haptikus – visszajelzés, amikor tekergetjük az óra koronáját.

Az Apple órája azonban továbbra is ugyanattól a hiányosságtól szenved, mint eddig: az egyszerűbb, csak GPS-es modell aksija legfeljebb 18 órán át bírja.

Az iPhone Xs-ek és az Apple Watch Series 4 szeptember 28-tól kerülnek a hazai boltokba, az iPhone Xr előrendelése viszont csak október 19-én indul, és 26-án várható a szállítmányok érkezése. (Index)