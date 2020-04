18 millió fontot gyűjtött össze egy 99 éves veterán a brit egészségügyi szolgálatnak

A 100. születésnapját áprilisban ünneplő Tom Moore azzal gyűjtött össze péntek délutánig mintegy 18 millió font adományt az interneten a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) javára, hogy járókeretével száz kört tett meg kertjében. A férfi célja eredetileg az volt, hogy akciójával ezer fontot összegyűjtsön és ezzel köszönje meg az egészségügyi dolgozóknak a munkáját. A férfit korábban bőrrákkal és csípőtöréssel is kezelték. Akciója annyira sikeres volt, hogy Vilmos herceg is beszállt az adományozók közé, többen pedig felvetették, hogy a királynőnek lovaggá kellene ütnie nemes tettéért Tom Moore-t.

A férfi példáján felbuzdulva a 90 éves, mozgáskorlátozott Margaret Payne is az adománygyűjtés szokatlan és eddig elég sikeres módját választotta: 10 ezer fontot akar gyűjteni azzal, hogy 282 alkalommal felmegy háza lépcsőjén. A Skócia északi részén élő nő összesen akkora távolságot tesz ezzel meg, mint amilyen magas az a hegy, amelyet fiatalon először megmászott. A nőnek, aki egyébként gyermekkora óta térdproblémákkal küzd, majdnem 1 millió fontot sikerült már gyűjtenie. Két hétig tartó akcióját húsvét hétfőn indította. A pénz egy részét ő is az NHS-nek ajánlja fel, de azt a hospice-otthont is támogatni szeretné, ahol korábban férjét ápolták.

A két skót nyugdíjas azért szervezte akcióját, mert az NHS krónikus alulfinanszírozottsága a koronavírus-járvány idején nagyon látványossá vált: az egészségügyben dolgozóknak hiányos a védőfelszerelése, kevés a maszk és a lélegeztetőgép, mindezek ellenére nap mint nap kockáztatják az életüket a betegekért.