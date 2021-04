Hetente kétszer propagandafilmet kell vetíteni a kínai mozikban

A filmhatóság által kiválasztott filmek első csoportját pénteken jelentették be - számolt be róla a Variety.com hollywoodi portál.

A kínai Művészmozik Nemzeti Szövetségéhez tartozó mintegy ötezer filmszínházban, ahol külön termek vannak a propagandafilmek számára, valamint amelyeknek műsorpolitikája támogatja az ilyen tartalmakat, hetente legalább öt alkalommal kell műsorra tűzni ezeket a produkciókat.

A propagandafilmek vetítése a kínai filmhatóság és a propagandahivatal által múlt héten bejelentett számos rendelkezés egyike, amely a Kínai Kommunista Párt megalakításának július 1-jei századik évfordulójára tervezett megemlékezésekkel kapcsolatos.

Hivatalos közleményében a kínai filmhivatal arra szólította fel minden tartomány, régió és város filmhatóságait, a film- és mozivállalatokat, valamint produkciós cégeket, hogy április 1-jétől vetítsenek és népszerűsítsenek olyan "kiemelkedő filmeket", amelyek a századik évfordulót ünneplik. Mint kifejtették, olyan filmekről van szó, amelyek a párt, a nemzet és a szocializmus szeretetének témáira összpontosítanak, "dicsérik a pártot, az anyaföldet, népét és hőseit".

Első körben egy 12 filmből álló listát adott ki a hatóság, köztük nyolc történelmi alkotást, három olyan filmet, amely az utóbbi öt évben készült, valamint a Landmine Warfare című idei, új bemutatót.

A filmhatóság arra is felhívta a mozik figyelmét, hogy a filmek népszerűsítését segítsék megfelelő ütemezéssel, kedvezményes jegyárakkal és más módszerekkel. A helyi hatóságoknak emellett széles körben mozgósítaniuk kell a párttagokat, a kádereket és a nézőket, hogy aktívan vegyenek részt vetítéseken, s ezzel "fokozzák társadalmi hatásukat" - idézte a Variety.com.

Az évfordulót számos más kulturális eseménnyel is emlékezetessé teszik Kínában, nagyszabású kiállításokat, színházi előadásokat is terveznek, továbbá irodalmi és más művészeti alkotásokkal, tévésorozatokkal és kiadványokkal is ünneplik a jubileumot.