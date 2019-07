GALÉRIA: Chanel-show egy kis forradalommal

A nagy izgalommal várt Chanel-bemutatót, mint mindig, most is a párizsi Grand Palais-ban tartották híres vendégek jelenlétében. Természetesen nem hiányozhatott az US-Vogue főszerkesztője, a szigorú Anna Wintour, és Lagerfeld egyik múzsája, Ines de la Fressange is eljött.

A párizsi palota üvegkupolája alatt ezúttal egy hatalmas könyvtárt rendeztek be, itt vonultak fel a szebbnél szebb modellek, köztük Kaia Gerber, aki ma már legalább annyira híres és keresett modell, mint egykor édesanyja, Cindy Crawford volt.

Mutatós az őszi/téli Chanel-kollekció, a modellek hosszú, térden felüli vagy 7/8-os hosszúságú szoknyát viseltek, hozzá illő felsőrészekkel a Chanel-stílushoz hűen derékig érő, elöl vagy oldalt gombolós blézerekkel. Szinte kizárólag csak extrém széles szárú nadrágokat és hosszú kabátokat lehetett látni, utóbbiakat szintén az ikonikus gombolással. Ami szembetűnő volt: a tweed anyagok, melyeket Lagerfeld is kedvelt.

Viard a show-t egy kis forradalommal zárta – ahogy a divatszakértők fogalmaztak.

A Chanel-ház művészeti igazgatója ugyanis szakított elődje szokásával, nem tervezett esküvői ruhát, hiába várták a vendégek, hogy záróakkordként megjelenik a szemet kápráztató ruhába bújtatott menyasszony. A fekete estélyi ruha viszont csodálatos volt.