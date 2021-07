Először az oltás ellen harcolt, most az életéért küzd

Matthew Keenan 34 éves apa és foci edző egy bradfordi kórház Covid-osztályán fekszik és mesterséges lélegeztetésre szorul. Esetét Leanne Cheyne osztotta meg a Twitteren, aki a kórház egyik orvosa.

„Matthew beleegyezett, hogy megosszam a történetét. Egy 34 éves foci edzőről és apáról van szó. Beismerte, hogy egészen addig oltásellenes volt, amíg el nem kapta a koronavírust. Ha visszafordíthatná az időt, megtenné.“ – írta bejegyzésében Cheyne.

„A legsúlyosabb állapotban lévő pácienseink 40 év alattiak és nincsenek beoltva. Matthew jelenleg az életéért küzd. Ti még megmenthetitek a sajátotokat.“ – tette hozzá az orvosnő.

Matthew, has agreed for me to share his story. 34, footie coach & dad. Self-confessed vaccine skeptic until he caught Covid,if he could turn back time he would. Our sickest patients are unvaccinated & under 40. Matthew is fighting for his life..save yours #GetVaccinated #GrabAJab pic.twitter.com/76UpG980xO