E3 2019 - Minden, amit tudnod kell a világ legnagyobb videojátékos rendezvényéről!

2020-ban újabb generációváltásra kerül sor a konzolok világában, érkezik az új Xbox is, a Sony viszont nem vesz részt az ezévi konferencián. Az idei E3 (Electronic Entertainment Expo) már csak ebből az okból kifolyólag is egy rendkívül érdekes eseménynek ígérkezik, az új játékok eszméletlenül jól néznek ki. Az új konzolok nem csak erősebbek lesznek elődjeiknél, de olyan szolgáltatásokat is hozhatnak, amik felforgathatják a játékipart. Egyre többen gondolják, hogy a streaming a jövő, így a Google Stadia is komoly szereplő lehet, és a Sony, valamint a Microsoft is nyithat ebbe az irányba.

Időpont: 2019. június 9. 22:00

Nyilvánvalóan az új Xbox konzolt várják a leginkább a gamerek, de új játékokból sem lesz hiány. A következő generációs Xbox első részletei mellett hallhatunk majd a Project xCloudról, a Gears 5-ről, a Halo Infinite-ről, az Age of Empires IV-ről, illetve a második rész felújított edíciójáról és még sok minden másról - például a Cyberpunk 2077-ről is, amelyről egyes pletykák szerint egy egy órás videót is levetítenek majd a jelenlévőknek. Szintén nem megerősített nformációk szerint a Fable 4 is bemutatásra kerül.

Időpont: 2019. június 10. 02:30

A Bethesda idei legnagyobb slágere kétségkívül az új Doom lesz, amely a Doom: Eternal címet viseli majd. Szó eshet a Rage 2 új tartalmairól, a Wolfenstein: Youngbloodról, a VR-os Cyberpilotról, és lehet, hogy bejelentik egyéb franchise-ok következő részeit is.

Időpont: 2019. június 10. 19:00

Általában a PC Gaming Show nem mozgat sok vízet, ám lehet, hogy ez idén máshogy lesz. A szervezők teret adnak kisebb játékok fejlesztőinek és nagy kiadóknak is, így az Annapurna, valamint a Fatshark mellett számíthatunk a Frontier, a Funcom, a Paradox, a Rebellion és a Tripwire Interactive bejelentéseire.

Időpont: 2019. június 10. 22:00

Rég titkolózott ennyire a Ubisoft, mint idén, feltételezhetően nagy meglepetésekre számíthatnak a rajongók, azonban a címek aligha jelennek meg még az idén. Az új Watch Dogs Legion valószínűleg bemutatásra kerül, az új Assassin´s Creed már kevésbé biztos, azért mi bízunk benne, hogy igazak a pletykák, és a vikingek idejében játszódik a legújabb epizód.

Időpont: 2019. június 11. 03:00

Nem a Square Enix E3-as felhozatalától fog megváltozni a játékipar, viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Crystal Dynamics és az Eidos Montréal együttműködésében készül egy Bosszúállók játék, amiről még semmit nem tudunk, viszont most, hogy lement a Végjáték, végképp eljött a bemutató ideje. Ha másért nem, ezért érdemes lesz sokáig fent maradni - vagy korán kelni.

Időpont: 2019. június 11. 18:00

A Nintendo nem változattott programján, a Directen megejti a fontosabb bejelentéseket, majd a Treehouse közvetítések során szép folyamatosan szórja az infókat. Izgatottan várjuk, mi lesz a következő nagy dobás.

A Sony idén kihagyja az E3-at

(mm,gamestar,ign)