E-shop helyett visszavágyunk a boltokba

Ahogy megnyitottak az üzletek, úgy csökkent az e-shopok forgalma Szlovákiában. Ez várható volt, hiszen az emberek visszavágytak a hagyományos üzletekbe, sokan a vásárlásokat is inkább halasztották, hogy fizikailag is megfoghassák az árut a vásárlás során. Drágulnak a háztartási eszközök, és a szórakoztató elektronika is – a legfrissebb trendek az e-kereskedelemben.