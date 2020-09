Drágább lesz a külföldről, köztük Kínából rendelt áru

Bár a jogszabály az eredeti tervek szerint már jövő év első napján életbe lépett volna, ám a koronavírusjárvány miatt az időpontot fél évvel csúsztatták, azaz csak 2021. július elsejétől kell számolni a drágulással.

A legfőbb újdonság, hogy megszűnik az eddigi 22 eurós adómentes határ – eddig ugyanis, ha a rendelt áru értéke nem haladta meg ezt az összeget, akkor azt adó és vámmentesen lehetett kézbesíteni. Az unió szerint ugyanis több cég visszaélt ezzel a szabállyal, és a csomag értékeként ennél alacsonyabb összeget jelölt meg, így azok után nem kellett semmilyen további adót és illetéket fizetni. Jövő év második felétől már a 22 eurónál olcsóbb szállítmányok után is adót kell fizetni.

Ugyanakkor a jogszabály egyszerűsített is az adminisztráción, így az ügyintézéshez háromszor kevesebb adatot kell szolgáltatni. A vámolást ezentúl a szállító (pl. a posta vagy a futárszolgálat) intézheti, ezért ugyanakkor illetéket kérhet. A szlovák posta esetében ez 4 eurót jelent, de némely futárszolgálatnál ez az összeg akár a 20 eurót is elérheti. Könnyítés, hogy a papírmunkát a címzett megbízásából is elvégezheti, így nincs szükség a személyes jelenlétre sem.

A szabályok életbelépését követően az adót már az e-shopban ki tudjuk fizetni, ezt az üzemeltető később átutalja a fogadó ország adóhatóságának. Így nem kell mást tenni, csak rendelni, fizetni és várni az árut. Ha azonban a csomag értéke meghaladja a 150 eurót, akkor megkérheti a szállítót, hogy intézze el helyette a vámolással összefüggő papírmunkát, ezért azonban fizetni kell.

Mennyivel drágul a rendelés? Pl. egy 20 eurós csomagért eddig 20 eurót fizettünk. 2021 júliusától azonban erre még jön a 20%-os adó, valamint a kezelési költség (legalább 4 euró), azaz ami ma 20 euróba kerül, az a jogszabály életbelépését követően legalább 28 euró lesz. Ha az áru értéke meghaladja a 150 eurót, akkor nemcsak adót, kezelési költséget kell fizetni, de még a vámot is, ami további 3–11 százalékos felárat jelent. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vámmentes áruk kategóriájába tartoznak az elektronikus eszközök, köztük a notebook, a számítógép, az okostelefon vagy a navigációs berendezések.