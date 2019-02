Dior-álmok a londoni múzeumban

A V&A egy tavaly Párizsban megrendezett kiállítás nyomán szervezte meg a saját tárlatát. A francia anyagot egy új szekcióval bővítették, amely Dior brit kultúrára gyakorolt hatásával is foglalkozik. Oriole Cullen, a V&A illetékes igazgatója szerint a kiállítás „a Dior-divatház maradandó hatását és Dior Angliához fűződő kapcsolatait ünnepli”. Christian Dior a brit építészet és kertművészet nagy csodálója volt. A Nagy-Britanniához fűződő kapcsolata a negyvenes évek végén kezdődött, akkor tartotta meg ugyanis első brit divatbemutatóját a Savoy Hotelben.

A múzeum felidézi azt a Dior-bemutatót is, amelyet a divattervező 1954-ben tartott az Oxford melletti Blenheim-palotában. A kiállításon több mint 500 tárgyat, köztük a tervező vázlatait és divatfotóit is láthatja a közönség. De több mint 200 egyedi ruhakölteményt is bemutatnak, egyebek mellett azt a ruhát is, amelyet Margit hercegnő viselt 21. születésnapján. A tárlat rendezői arra is kitértek, hogy Dior követői, mint John Galliano vagy Maria Grazia Chiuri hogyan folytatták a divatcézár örökségét. A kiállítás július 14-ig látogatható. (MTI)