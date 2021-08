Légy óvatos, Manuela!

Egy pillanat alatt hatalmas összeget keresett: a pozsonyi Manuela szerezte meg az oltási lottó eddigi rekordösszegét. Számlájára hihetetlen 501 000 euró kerül. Miután a vasárnapi élő adásban a nem szokványos nevű nyertes elárulta, mi a foglalkozása, mozgásba lendültek az események: a sorsolás után néhány perccel szlovákok ezrei keresték a győztest. Kollégáink a Plus JEDEN DEŇ napilapból is kapcsolatba léptek vele.

Egy pillanat alatt hatalmas összeget keresett: a pozsonyi Manuela szerezte meg az oltási lottó eddigi rekordösszegét. Számlájára hihetetlen 501 000 euró kerül. Miután a vasárnapi élő adásban a nem szokványos nevű nyertes elárulta, mi a foglalkozása, mozgásba lendültek az események: a sorsolás után néhány perccel szlovákok ezrei keresték a győztest. Kollégáink a Plus JEDEN DEŇ napilapból is kapcsolatba léptek vele.

A bónusznyeremények sorsolásának második fordulója is drámai perceket szült. Miután a korábbi négy kisorsolt személy nem tudta megkaparintani a 100 ezres nyereményt, a pénz átkerült a következő körbe. A múlt vasárnap pedig rögtön a legelső kisorsolt ölébe hullott az 501 ezer eurós mesés nyeremény. A pozsonyi Manuela vette fel a telefont, de először úgy tűnt, hogy nem az ő számlájára küldik a félmillió eurót, azt mondta ugyanis, hogy nem nézi az élő adást. Ebből sokan arra következtettek, hogy nem fogja tudni a jelszót. Ráadásul még azt is elmondta, azt sem tudja, mennyi pénzért kell játszani.

Manuela, bár nem követte a műsort, tudta a jelszót, be is mondta 20 másodpercen belül, amivel teljesítette a verseny feltételeit. Most pedig már a királyi nyereménynek örülhet. „Egyelőre nem tudom elhinni” – nyilatkozta közvetlenül a sorsolás után.

Rövid beszélgetés következett, a műsorvezetők arról érdeklődtek, mire fordítja a sok pénzt, és arra is kíváncsiak voltak, hogy mi a foglalkozása. „A reklámszakmában dolgozom, vagyis hasonló közegben mozgok, mint önök. Sminkmester vagyok” – árulta el Manuela.

A szlovák köztévé szerint a vasárnapi közvetítést a tévében és az interneten együttvéve 870 ezren nézték. Közülük sokan azonnal nyomozni kezdtek a nyertes után. Ezt Gabriel Tóth, a Kommunikációs Tanszék ügynökség vezetője is megerősítette: „Közvetlenül a nyeremény kihirdetése után a Bratislava, a makeup artist és a reklámügynökség szavakat keresték a Google keresőben, de a szociális hálókon is. Az embereket természetszerűleg érdekelte, ki a nyertes, nincsenek-e véletlenül közös barátaik, ismerőseik. Mivel a nyertesnek szokatlan neve van, és elárulta a hivatását is, ez növelte annak esélyét, hogy sikeresek lesznek, és megtalálják a nyertes konkrét profilját.”

Manuela sminkesként több fiókot is létrehozott a közösségi hálózatokon. Azonban aznap este, amikor meggazdagodott, törölte őket, amivel nyilvánvalóan el akarta kerülni a nem kívánt népszerűséget.

A Plus JEDEN DEŇ munkatársainak ugyan sikerült kapcsolatba lépniük Manuelával, ám ő visszautasította interjúajánlatukat. „Nem fogok nyilatkozni, elnézést, a viszonthallásra!” – mondta.

A lap egyben óvatosságra intette Manuelát, ismertetve néhány olyan lottónyertes tragikus sorsát, akik végül nem csak a pénzüket veszítették el.

Egy büntetett előéletű fiatalember még csak 19 éves volt, amikor megütötte a brit nemzeti lottó főnyereményét. Ahogy mondani szokták, fiatalság, bolondság, s ez a mondás Michael esetében kétszeresen is igaz volt. A norfolki bűnöző luxuspartikon kótyavetyélt el hatalmas vagyont, drága autókat vásárolt, és pazar ajándékokat vett a családnak és a barátoknak.

A történelem számos olyan szerencsés emberre emlékszik, akiknek a jackpot megnyerésének köszönhetően pillanatok alatt megváltozott az életük – és a legtöbben, sajnos, egy rövid szerencsés időszak után padlóra kerültek.

Egy kanadai nő a nemzeti lottónak köszönhetően 1991-ben gazdagodott meg, de ha nem lett volna ez a pénz, akkor bizonyára nem csak 2003-ig élt volna. Férje ugyanis ekkor tudta meg, hogy Ibinek korábbi kapcsolataiból két eltitkolt fia van, és nekik adta nyereménye nagy részét. Kapzsi nőgyógyász férje, Joseph nem tudta túltenni magát ezen, és különböző orvosságokból kevert halálos koktélt injekciózott be feleségének.

A legfiatalabb brit nő, aki valaha is nyert a honi lottón, 2003-ban szedte meg magát, amikor még csak 16 éves volt. Feladta munkáját a szupermarketben, és élvezni kezdte az életet. Megnagyobbíttatta a melleit, megajándékozta barátait, de a hibás döntések és a drogok végül mindentől megfosztották őt. Ma normális életet él.

Egy amerikai nyertes azzal írta be magát a történelembe, hogy neki fizették ki az addigi legnagyobb összeget. Eleinte azzal mutatta ki nagylelkűségét, hogy új házat és autót vásárolt annak a nőnek, aki eladta neki a nyertes szelvényt, és jótékonykodott is. De hamarosan egészen más emberré változott. Paradoxon, hogy bár a lottónyertesek, akikből rengeteg van, egyik napról a másikra meggazdagodtak, végül rosszabb helyzetbe kerültek, mint a legmélyebb szegénységben élők.

Ha hiszik, ha nem, Manuelára is nehéz időszak vár. A boldogság lassan elillan, eltűnik az eufória, és a fiatal pozsonyi nőnek nemcsak a társadalmi nyomással kell majd szembenéznie – ami miatt már most, megelőző lépésként felszámolta profiljait a közösségi oldalakról –, hanem fontos döntéseket is kell hoznia, miként fektesse be a pénzét. (Plus JEDEN DEŇ)