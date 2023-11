Amerkai tudósok nyelvtörőkkel mérnék fel az ittasság mértékét

A Journal of Studies on Alcohol and Drugs című folyóiratban közzétett tanulmányt mindössze 18 fős mintán végezték el. Az önkénteseket többször videóra vették józanul, majd nagy mennyiségű alkohol fogyasztása után, és hat óra józanodás alatt.

A szakértők több nyelvtörőt választottak ki, és megmérték, hogyan változik a kiejtésmintázat a vérben lévő alkohol mennyiségétől függően. A hangelemzés eredményei alapján 98 százalékos pontossággal tudták meghatározni azokat a megnyilvánulásokat, amelyek az alkoholos befolyásoltságnak tudhatók be.

A tanulmány egyik szerzője, Brian Suffoletto szerint mindezt például autókban lehetne felhasználni, hangpróba formájában. Ha az érintett megbukna, akkor nem gyújtana be a kocsi. „Alkalmazható lenne bárokban és éttermekben is, ahol irányt mutathat a kiszolgálásban” – zárta.