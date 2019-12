Adventi kalendárium: Nyissunk be lelkünk boltjába

Sokakat magával ragad ez a karácsonyi hangolódás, és akadnak olyanok is, akik emiatt hitelre vásárolják halomszámra az ajándékokat. Ettől csak még jobban eladósodnak. Mi, idősebbek még élveztük a karácsonyi ünnepek simogató varázsát, és nem az ajándékok vásárlásában láttuk az év legszebb ünnepének az értelmét. Egy alkalommal már megfogalmaztam ezeket a fájdalmas gondolatokat, és a most magánkiadásban megjelent fotóalbumomban közre is adtam.

A lényeg talán annyi, hogy nyissunk be egyszer saját szívünk, lelkünk boltjába, és nézzünk körül a polcokon. Meg fogunk lepődni, mennyi por és pókháló lepte áru sorakozik rajtuk szinte érintetlenül. Találunk ott szeretetet, barátságos mosolyt, segítőkészséget, jóindulatot, biztatást, nevettető szándékot, jóságot, ünnepi hangulatot, tiszteletet, megbecsülést, szerénységet, alázatot. Ezekből adjunk a szeretteinknek. Ilyen ajándékokat kívánnék a napilap minden tisztelt olvasójának!



M. Nagy László

A szerző fotóművész, fotóriporter, Helemba