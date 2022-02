A kijevi metróban hozta világra babáját egy ukrán nő

A Daily Mail szerint az anya sikolyait meghallották az ukrán rendőrök, akik segítségére siettek.

Az egyik rendőr, Mykola Shlapak elmondta, hogy segítettek neki világra hozni a kislányt, és mentőt hívtak, amely mindkettőjüket kórházba szállította, állítólag az anya és Mia is jól vannak.

A hihetetlen szülésről Hannah Hopko, a Democracy in Action konferencia elnöke is beszámolt.

"Amikor Putyin ukránokat gyilkol, felhívjuk az orosz és fehérorosz anyákat, hogy tiltakozzanak Oroszország ukrajnai háborúja ellen. Megvédjük az életeket és az emberiséget." - írta.

(dailymail, kyiv independent)