9 tipp a biztonságos vásárláshoz

Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak 57 százaléka vallotta azt, hogy még soha nem vásárolt annyit online, mint az idei év első felében, ráadásul a virtuális élmények (streaming szolgáltatások, koncertközvetítések, videós edzések) fogyasztása is jelentősen megnőtt a járvány tavaszi hónapjaiban. Mivel az említett felmérés szerint a megkérdezettek több mint fele aggódik amiatt, hogy visszaélés áldozatává válik az online fizetés során, érdemes néhány tanácsot figyelembe venni a biztonságos és kényelmes internetes vásárlás érdekében.



1. Fizesse be a csekkeket sorban állás nélkül! A bankoknál ma már alapkövetelmény, hogy online bankolási felülettel és lehetőleg saját mobilapplikációval rendelkezzenek, amelyeken keresztül ügyfeleik a bankfiókba fáradás terhe nélkül el tudják intézni teendőiket. Olyan időkben, amikor a személyes kontaktus kockázatokkal járhat, különösen ajánlott az interneten keresztül fizetni a rezsit vagy a mobilszámlát, ráadásul az idegőrlő sorban állás is elmarad.



2. Rendeljen ételt a legnagyobb biztonságban! A kijárási korlátozások egyik nagy tanulsága az volt, hogy az emberek nagyon jól megvoltak éttermek nélkül, és gondolkodás nélkül szabadultak rá az ételrendelési szolgáltatásokra – heteken keresztül több ételfutárt lehetett látni az utcákon, mint gyalogost. A készpénzes utánvét helyett egyre többen választották az online fizetés lehetőségét, de a szolgáltatók is gyorsan reagáltak a helyzetre: érintkezésmentes kiszállítást ajánlottak, amely során a futár csak leteszi az ételt az ajtó elé, és az app jelez, hogy megérkezett.



3. Intézze el a nagybevásárlást néhány kattintással!



Miután az ételrendelés népszerűvé vált, a nagyobb áruházláncok, élelmiszerüzletek, drogériák is kezdtek rákapni a házhoz szállításra és az online fizetésre, a vásárlók pedig köszönték, éltek a lehetőséggel. Most már a nagybevásárlást is meg lehet úszni cipekedés nélkül, a hipermarketek végeláthatatlan labirintusát is el lehet felejteni, néhány kattintással letudva az egész vásárlást.



4. Nézzen körül a világ online piacterein! Ha a hazai áruházak és üzletek szinte teljes választéka nem lenne elég, az egész világ megnyílik a vásárló előtt, ha az online fizetést választja. Itthon nem kapható árukhoz, a gyártótól olcsóbban beszerezhető termékekhez vagy egyszerűen csak eredeti példányokhoz lehet hozzájutni külföldi webáruházakban, online piactereken, és az egész csak annyiban különbözik egy belföldi rendeléstől, hogy valamivel magasabb a kiszállítási díj és hosszabb a kézbesítési idő. 5. Menjen biztosra, hogy ne verjék át! A különböző online csalásoktól való félelem a mai fejlett techvilágban érthető, de az internetes fizetéstechnológiai rendszerek biztonságosabbak, mint azt sokan gondolják. Ettől függetlenül a felhasználónak sem árt körültekintőnek lennie. A böngészőben arra kell figyelni, hogy a fizetési weboldal címe előtt ott van-e a biztonságos kapcsolatot jelentő lakat ikon, vagy hogy a cím https://-sel kezdődik-e, amelyben az „s” a secure, vagyis a biztonságos szó rövidítése. Ahogy azt is fontos tudni, hogy a bankkártya PIN-kódját semelyik kereskedő vagy bank sem kérheti el, így azt tilos bárkinek megadni.



6. Mentse el a kártyaadatokat! Számos szolgáltató lehetőséget biztosít a bankkártyaadatok mentésére, amit leginkább azokon az oldalakon, appokban érdemes megfontolni, amelyeken keresztül gyakran vásárolunk. Ki akarná még a huszonhatodik pizzarendelésnél is kézzel bepötyögni a kártyaadatokat? Az előfizetéses szolgáltatásoknál ezenfelül lehetőség van rendszeresen ismétlődő fizetésre is, így az sem fordulhat elő, hogy pár napra lekapcsolják a mobilszolgáltatást, internetet, Netflixet, mert elfelejtettük befizetni a számlát.

7. Nyugodjon meg, a kártalanítás nem a vásárlót terheli! Hacsak el nem rejtettek valami apróságot a szerződési feltételekben – ami egyébként a legtöbb esetben törvényellenes –, a kifizetett áruért a kereskedő vállalja a felelősséget. Ha nem érkezett meg a termék, vagy megérkezett, csak épp hibásan, a kereskedő kötelessége a kártalanítás. Visszaélések még így is előfordulhatnak, de ilyen esetekben a jogszabályok a kártyabirtokost védik, vagyis a kibocsátó bank teljes mértékig kártalanítja az ügyfeleket.



8. VPN-nel még biztonságosabb! Amennyiben megbízható VPN szolgáltatást használunk, még egy fokkal biztonságosabbá tehetjük az online fizetést. A hálózat jellegéből fakadóan a hackerek és az adathalászok számára szinte lehetetlen hozzáférni a tranzakció adataihoz, de azok még az internetszolgáltatónkhoz vagy a hatóságokhoz sem szivároghatnak ki.



9. Adakozzon egyszerűen, és adjon borravalót! Online még jótékonykodni is sokkal egyszerűbb, mint könyvjelzőt vásárolni az utcán, vagy a postán befizetni az adományt. A járvány hónapjaiban az európaiak 28 százaléka adakozott online valamilyen segélyszervezetnek, és közülük 14 százalék most tett ilyet először. De az új kihívások a járvány alatt rendületlenül dolgozók számára is új megoldásokat követeltek: az ételfutárok borravalóját például már online is lehet úgy fizetni, hogy azt meg is kapja az, akit illet.

(szl)