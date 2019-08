100 éves lett Bálint gazda

Százéves lett múlt vasárnap Bálint gazda Prima Primissima díjas magyar kertészmérnök, újságíró, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, volt országgyűlési képviselő. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbiban érzi igazán jól magát.