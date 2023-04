Ragyogott a DunaStar

Az idei vállalkozásunk fő terméke a virágzó képeslap. A termék lényege, hogy a használt papírból újra papírt készítünk, méghozzá nem is akármilyet. Ugyanis a papír masszájába magvakat keverünk, és ebből az új minőségű papírból képeslapokat gyártunk. A képeslapokra az alkalomnak megfelelő mintákat nyomtatunk. Ezzel a technológiával egyrészt szeretnénk a képeslapküldés hagyományát felújítani, másrészt a képeslapot egy új funkcióval ellátni. Ha valaki elülteti, illatos gyógynövények és virágok fognak belőle kinőni, így a szeméttelep helyett a papír teljes egészében beépül az ökoszisztémába. Egy ilyen képeslap gyártásának a folyamata a természetességéből adódóan sok időt vesz igénybe, ezért a felgyorsításához egy startup vállalattal kezdtünk együttműködni. Ez kellett ahhoz, hogy folyamatosan bővíthessük a kínálatot, és így versenyképesek tudjunk maradni.

A nagyvásáron való részvétel az egész éves munkánk csúcsa. Az iskolaév kezdetén óriási lendülettel és elszántsággal vágtunk bele a cég megalapításába. Megtapasztaljuk annak működését és működtetését minden stádiumban, a megalapítástól kezdve a piackutatáson, a vállalkozói terv elkészítésén, a gyártási folyamaton, a marketingtevékenységen és az értékesítésen keresztül egészen a cég felszámolásáig.

Az országos vásárt a JA Slovensko igazgatója, Eva Vargová és Juraj Droba, Pozsony megye elnöke, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg. A díszvendég Salvatore Nigro, a JA Europe elnöke volt. A megnyitó után megkezdődött a verseny több kategóriában (legjobb menedzsercsapat, legjobb pódiumi prezentáció, legjobb felhasználható termék, pénzügyi irányítás, legjobb beszámoló a diákvállalkozás tevékenységéről). A szlovák nyelvű pódiumi prezentáció a nagyszámú látogató előtt is nagyon jól sikerült. Később a szigorú zsűri is próbára tette tudásunkat. Csapatunk minden kategóriában elszántan versenyzett. A termékeink iránt is nagy volt az érdeklődés. A kitartó munka meghozta gyümölcsét: a DunaStar a pénzügyi irányítás kategóriában a gimnáziumok között az előkelő országos 2. helyezést nyerte el!

Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy mindenben számíthattunk felkészítő tanárainkra, Bitter Margitra és Barczi Anikóra, akiknek egész évi áldozatos munkája nélkül nem értünk volna el ilyen előkelő helyezést. Ezúton is köszönjük nekik! A nagyvásáron olyan fontos tapasztalatokat szereztünk, melyek hozzájárulnak a látókörünk szélesítéséhez, és amelyeket biztosan tudunk kamatoztatni a jövőben.

Gróf Virág, Čerňanská Veronika (III.B), a DunaStar diákvállalkozás tagjai