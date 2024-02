Élményekkel teli nyílt nap a Zobor-hegy lábánál

A nyílt nap a kar bemutatásával kezdődött, ezt követően a JUGYIK diákklub képviselői saját tapasztalataikon, a JUGYIK által szervezett programokon és közösségi eseményeken keresztül mutatták meg, hogy a nyitrai magyar egyetemi élet milyen sokszínű és izgalmas.

A nyílt nap folytatásában az egyes tanszékek mutatkoztak be. Az érdeklődők pontos információkat szerezhettek a tanulmányi programokról, és arra is volt lehetőség, hogy a jövendő hallgatók közvetlenül beszéljenek az adott szakok oktatóival, diákjaival. Az intézeti bemutatkozások során a látogatók színes képet kaphattak a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet által kínált tanulmányi lehetőségekről, vagyis a tanár, tolmács-fordító és kétnyelvű ügyvitelszervező szakokról. A Pedagógusképző Intézet az óvodapedagógus és tanítóképző programokat, a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete a közép-európai areális tanulmányok programot mutatta be. Az Idegenforgalmi Tanszéken az érdeklődők a regionális idegenforgalom tanulmányi programba nyertek betekintést.