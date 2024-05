Mi a közös az élsportolókban és az új Porsche Taycanban? Nem csak az extrém állóképesség!

Ha tovább akarunk játszani a számokkal, akkor a több mint 1800 sportoló nagyjából 9000 kilowattóra villamos energiának megfelelő energiát fogyasztott el a somorjai verseny alatt, ami majdnem 13 Taycan teljesítménye a Turbo S változatban, méghozzá 700 kW, azaz 925 lóerővel, egy órán át teljes erővel haladva. Ez a konkrét típus a gyár egész történetének leggyorsabb modellje. A push-to-pass gombról se feledkezzünk meg, amely 10 másodpercre felpörgeti az autó teljesítményét, ezáltal 938 lóerőre emelkedik, ami valóban elképesztő! Ebből kifolyólag talán nem meglepő, hogy a Formula E inspirálta a stuttgarti mérnököket. Ami a gyors autózás minden szerelmesének örömére szolgálhat, hogy az említett gomb minden új Taycan alapfelszereltségében megtalálható, így biztos, hogy sokat használt funkció lesz.

Az új Taycan vadonatúj akkumulátortöltési sebessége

Az energia feltöltése azonban szintén jelentős tényező, legyen szó akár a sportolók által egy triatlonversenyen, akár az új Taycan vezetésekor felhasznált elektromos energiáról. A somorjai triatlon győztese, India Lee kiadós étkezésnek, pihentető éjszakai alvásnak és aktív testmozgásnak, például egy 30 perces úszásnak hódol egy kemény verseny után. És mi a helyzet a Taycannal? Mennyi időbe telik, amíg feltöltődik és újra útra kel? Az elektromos akkumulátor az új kémiai összetételéből adódóan meglepően gyors töltést ígér. A Taycant mindössze 10 percig kell tölteni egy töltőállomáson, ezzel 300 kilométeres távolságot is könnyedén megtehet, így az új német autó egyben a leggyorsabban újratölthető sorozatgyártású autó is a piacon. Ennek a tényét más adatok is megerősítik. Az akkumulátor 10 százalékos kapacitásáról 80 százalékra töltődik 18 perc alatt. Ez az egyik olyan tényező, amelynek köszönhetően az új Taycan a technológia határait feszegetve ikonikus járművé vált,