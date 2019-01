May elvesztette a szavazást, káosz vár Britanniára

Az egyezményre 202, a megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős többséggel vetette el a Brexit-megállapodást.

Ez a modern brit parlamentarizmus történetének legnagyobb arányú kormányzati veresége.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője azonnal bejelentette, hogy szerdán bizalmatlansági indítványt terjeszt be a kormány ellen.

Theresa May konzervatív párti miniszterelnök közölte, hogy tekintettel a megállapodás elutasításának mértékére, a kormány tárgyalási és szavazási időt biztosít a Munkáspárt bizalmatlansági indítványának.

A BBC szerint ha a bizalmatlansági indítvánnyal leváltják a kormányt, a kormánynak, vagy bármilyen más többségnek 14 napja lesz a többség visszaszerzésére, ha pedig nem sikerül, új válaszást kell kiírni.

A gond csak annyi, hogy az óra ketyeg, és ha nincs egyezség -márpedig a mai esti szavazás után nincs, akkor másfél hónap múlva bekövetkezik az egyezség nélküli, az a Hard Brexit.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke sajnálattal vette tudomásul a hírt, és felszólította az Egysült Királyságot, hogy mihamarabb döntse el, hogyan tovább:

MTI, BBC)

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn