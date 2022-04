Mark Ruffalo Orbán leváltására buzdítja a magyar szavazókat

Twitter-bejegyzésében az aHang bejegyzését is megosztotta.

„Magyarországi barátaim: hihetetlen lehetőségetek lesz vasárnap. Választhatjátok a szabadságot, a reményt, befogadást és békét. A választás joga áldás. És erő. Kérlek, használjátok az erőtöket, és segítsetek másoknak is, hogy ők is tudják használni a sajátjukat.” - írja Ruffalo Twitter-bejegyzésében.

My friends in Hungary: On Sunday, you have an incredible opportunity. You can choose freedom, hope, inclusion and peace. The right to choose is a blessing. And it's power. Please use your power and help everyone you know use it too. #ateválasztásod #HungaryElections #VoteOrbanOut https://t.co/xMgwhNNPLF