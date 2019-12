Vida Gergely: Családi ünnep

Nagyanyám margarétás brossa

berepül egy születésnapi tortába,

pontosan az elfújásba. Anyám

érettségikor derékig érő haját

karok szaggatják ki majdnem,

kapaszkodnának az utolsó

hajszálban is, át ne zuhanjanak

a papír vékony, fehér keretes szélén.



Mintha rendre pokolgép robbanna odabenn,

az időrend, amely csak a lapozható

albumok sajátja,

darabjaira hull, tervezhetetlenné válik

a pillanatok közti vizsla kutatás.



Az elkövető köztünk van, arca sápadt vagy éppen piros.



Mert nem mindegy, hogyan tároljuk a családi fotókat.

Mi egymásra hányva, a komódfiókban tartottuk őket.



A kéz örömei ezek:

húzni tetszés szerint,

kikapni izgatottan valamit.

A régi vágy fűti az archiváltat.



Mi is az, amit

– éppen most –

meglátsz vagy észreveszel,

ami éppen ugyanolyan maradt,

mint amilyen legutóbb?



Valahonnan egy száj, egy fél fogsor,

az idő valagáról beszél nagyapám

egy másik ajakkal, templomba indul,

onnan a kocsmába. Feláll a társaság,

vasárnap délután fényessé kopik egy

öreg ház fala. Nagyanyám, bőröndök

vannak nála, lefújja a műbőrről

a cementport, anyám újra szerelmes

apámba.





Piros pont



Emlékszem, az éjjeleket

minden alkalommal

újra kellett tanulnom.

Mondtam apámnak,

éjjelből nem vagyok túl

jó, sőt bukásra állok.

Pedig mennyit magoltam

a kis piros kijelző koordinátáit

az első magnón, hogy hol van,

és hogy hol kéne elhelyezkednie

a határtalan vaktérképen.



Ha volt,

elteltem a hold ablakon át

becsuramló tejével.

De a hússal együtt az egész olyan

40 kilónyi. Bár, mikor melyik

életkorban,

nincs egyéb

képszerű visszaverődés, optikai

visszhang az agy vonatkozó területein.

Csak kipárolgás a fel-fellebbentett párna alól,

a szétnyíló combok közül,

molekulák néma, kimért

tánca.



Pléd



[túl a bójasávon]



A strand az épülő tengerpartokon, illetve nagyobb vízfelületek

(folyamok és tavak) partjain létrejövő felszíni forma,

a szárazföld és a vízfelszín között elterülő átmeneti terület.



Beúszom. Onnan, ahova tartok,

a strand, igaza van a Wikipédiának,

valaminek a mezsgyéjén fekszik majd.

Nyilván megtudom.

Egy meztelen és eltakart test,

elnyúlva ebéd után.





[strandhorgászat]



Vizibiciklik közt úszó a fej,

a törzs odalent horogra akadt.





[21,5 °C]



Lelépve a lépcsőről szinte

visszapattan a bokám,

mintha áramütés érné.

Combomat égeti a víz,

forró olajat tart a meder?

Odabent felizzik a prosztatám,

megrándul gyors egymásutánban

kétszer a vesék környéke,

mellbimbóm fájásig feszül,

mire felismer a tó.

Dehát évek óta itt nyaralok.