Véget ér a Barátok közt

„Ma a Barátok közt nézettsége már nem éri el a kívánatos szintet, sőt azt a minimumot sem, hogy főműsoridőben tudjuk adni és a saját sávjában ez legyen a legnézettebb műsor. Rengeteg kísérletet tettünk arra, hogy erre a szintre ne tudjon eljutni a sorozat, de ez sajnos nem sikerült” – mondta Kolosi.

A vezérigazgató-helyettes hozzátette, hogy akkor kezdődtek a bajok, amikor több mint öt éve távozott az addig producer, Kalamár Tamás. A sorozat hamarosan „kreatív útvesztőbe” került. „Sokszor szóltunk a gyártó vezetőnek, hogy ha ezt az irányt folytatják, akkor el fogjuk veszíteni a Barátok közt nézőit, de nem hallgattak ránk. Később, amikor az Ufa Magyarországnak (a sorozat gyártója) új német vezetése lett, ők rögtön megértették, hogy mi a problémánk. Nagyon hamar változtattak is a produkció vezetésén, de sajnos úgy tűnik, hogy már késő volt” – árulta el Kolosi. Az idei nyár második felében döntött a csatorna vezetése arról, hogy leveszik a műsorról a szappanoperát.

Az írók már megkapták a feladatot, hogy kezdhetik elvarrni a cselekményszálakat, hogy a széria méltó befejezést kapjon. Ez a munkafolyamat a tervek szerint december végéig tart, az utolsó részeket tavasz végére forgatják le, így jövő nyáron elköszönhetnek a nézők a Mátyás király tér lakóitól.

A sorozat honlapján is megjelent egy rövid búcsúszöveg, amelyben nincs említés a nézettség csökkenéséről, illetve a befejezés okairól, inkább az elért eredményeket méltatják, hangsúlyozva, hogy a búcsú ideje még nem jött el, a nyári hónapokig „rengeteg izgalmat rejteget még a kedvencek sorsa”.

A Barátok közt első része 1998. október 26-án került adásba, a szereplők hamar belopták magukat a nézők szívébe – a legsikeresebb időszakban több mint 2 millióan nézték naponta a szappanoperát. Az elmúlt években már nem hozta a remélt nézettséget, bár továbbra is volt stabil rajongói bázisa. A produkció idén augusztusban ünnepelte a tízezredik részt, ami világviszonylatban is komoly teljesítmény: epizódjai számát tekintve az ötödik helyen áll. „Mivel a sorozat fikció, így az eszköztárunk kimeríthetetlen, csak a fantáziánk szabhat határt annak, hogy még mi minden történhet az elkövetkezendő években a Mátyás király téren” – mondta akkor Ondruss Ilona kreatív producer, ami arra enged következtetni, hogy a stábtagok sem sejtették, hogy közel a vég.

Két színész a napokban név nélkül nyilatkozott a döntésről, egyikük arculcsapásnak nevezte a hírt, másikuk pedig azt mondta, bármennyire is szereti ezt a csapatot, mindannyian egy süllyedő hajón ülnek, és a mai világban egy ilyen típusú sorozatnak nincs létjogosultsága. Az eredeti gárdából néhányan még mindig játszanak a szappanoperában, amelyben jelentős magyar színészek is felbukkantak hosszabb-rövidebb időre, például Tordy Géza, Takács Kati, Murányi Tünde. Két szlovákiai magyar színészt is láthattunk benne, Gubík Ágit és Tóth Károlyt. Előbbi egy Ági nevű, erőteljes karaktert játszott, utóbbi tavaly októbertől alakítja Simont.