Tizenhét év után véget ér a brit X Factor

A műsor fiatalok ezreinek kínált kitörési lehetőséget, és néhány valódi világsztárt is „termelt”. A legnagyobb karriert a One Direction fiúcsapat futotta be, amelynek tagjai egyéniben jelentkeztek, csak később csináltak belőlük együttest.

Ugyanígy született a Little Mix lánycsapat is, amely napjaink egyik legnépszerűbb formációja. Az X Factor felfedezettje továbbá a brit fiatalok nagy kedvence, Olly Murs is. A műsor producere és éveken át legszigorúbb zsűritagja, Simon Cowell személyesen jelentette be a hírt, hogy nem terveznek újabb évadot.

Cowell legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy váratlanul lemondta idei szereplését a sorrendben negyedik izraeli X-Factor zsűrijében. Az Angliában 2004-ben startoló műsor jogait több mint ötven ország vásárolta meg az elmúlt évtizedben, köztük Magyarország és Szlovákia, illetve Csehország.

A megszüntetést állítólag maga Cowell javasolta, aki egyébként továbbra is milliókat keres a műsor külföldi verzióinak köszönhetően. Úgy tűnik, megunta ezt a tévés formátumot, mindenesetre jelenleg gőzerővel készül egy új zenés vetélkedőre, amely Walk The Line címmel indul idén ősszel a brit ITV csatornán – ugyanott, ahol az X-Faktor is látható volt.

A csatorna vezetése nem befolyásolta a döntést, szó nélkül engedték el azt a könnyűzenei tehetségkutatót, amely meghatározó piaci tényezővé tette őket a hirdetők körében. A nézettségi adatok alapján az X Factor az utóbbi öt évben a korábbinál jóval kevesebb nézőt érdekelt. Az ITV tegnapi rövid nyilatkozatában az áll, hogy a formátum Simon Cowell találmánya és tulajdona, ezért azt tesz vele, amit akar. Továbbra is bíznak a popzenei mogul ötleteiben, és fényes jövőt jósolnak az új műsorának.