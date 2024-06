A férfiak is szét tudják plasztikáztatni magukat: nézzük, kik vitték túlzásba! Még Zac Efron is?

Simon Cowellnek volt már arcfelvarrása, feltöltése, ajaknagyobbítása, orrplasztikája, és valószínűleg sok egyéb más is, amit egy jó plasztikai sebész könnyen felismerne. Az eredmény sajnos nem egy fiatal ember arca, hanem inkább egy rossz horrorkomédia főszereplőjéé. Még a szemöldöke is furcsán felhúzódott, és az arca most egy meglepett pandáéra hasonlít.