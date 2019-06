Sikeres, népszínházi arculatú évadot zárt a Jókai Színház

Hozzátette: a színház egy komplex egység, ahol a színészek vannak ugyan rivaldafényben, ők a test motorjai, de ahhoz, hogy jól működjön, a sminkestől a technikuson és a színpadépítőn át a bérelszámolóig, mindenkinek az összehangolt munkájára szükség van.

Az egyes bemutatókról készült rövid bejátszásokkal felidézték a 2018/19-es évadot, amely során a társulat öt darabot állított színpadra, négyet felnőttek és egyet gyerekek részére. Megújult a színház logója és honlapja, amely korszerűbb, lendületesebb lett, és folyamatosan fejlesztik. Több jótékonysági rendezvényük is volt, gyűjtöttek játékokat árvaházban élő, valamint szociálisan hátrányos családban nevelkedő gyerekek részére, és idén is bekapcsolódtak a Színházi Vércsepp akcióba. Jól alakultak a nézőszámok is, a 2017/18-as évadhoz képest több mint 2200-zal többen váltottak jegyet az előadásokra, összesen 47 540-en. A saját előadások száma 146, a vendégelőadásoké 37 volt.

A 2012 decembere óta sikeresen működő, művészfilmeket bemutató Vasmacska Filmklub már 129 vetítést tudhat maga mögött, vezetője, Szabó Gábor viszont hét év után leköszönt posztjáról. A színház azonban mindenképpen meg szeretné tartani a filmklubot, keresik azt a – Szabó Gábor megfogalmazása szerint – „őrült embert”, aki annak mozgatórugója lesz a jövőben.

A megvalósult és a kivitelezés előtt álló beruházásokról Dobai Tibor gazdasági igazgató számolt be. A fenntartó Nyitra Megyei Önkormányzat költségvetéséből, 730 ezer euró beruházással lecserélik a nyílászárókat, és kívülről letisztítják az épületet. Jelenleg zajlik a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. A színház mellett új parkolókat alakítottak ki a dolgozók részére, a 27 ezer eurós beruházást részben saját forrásból, részben Észak- és Dél-Komárom önkormányzatának támogatásából valósították meg. Folytatódott az öltözők felújítása, új mikroportokat vásároltak, a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően pedig egy nagyméretű LED-kijelző kerül az épület homlokzatára. Tóth Tibor megjegyezte: a jelenlegi megyei önkormányzattal jó az együttműködése a színháznak, a tárgyalások hangneme is megváltozott, mióta Csenger Tibor személyében MKP-s alelnöke van a megyének, ami a beruházásokon és a bérfejlesztésen is megmutatkozik.

Az évadzárón hagyományosan kiosztották a legtöbb előadásban szereplő színészeknek járó Színészrobot díjat: a színésznők közül Holocsy Katalin (68 előadás), a színészek közül Majorfalvi Bálint (108 előadás) végzett az első helyen, a legjobb műszaki dolgozó, azaz a Legjobb Robotoló pedig Görözdi Szilárd hangtechnikus lett. A társulati tagok szavazatai alapján az idei Ferenczy Anna-díjat Bandor Éva kapta. Távollétében – a Jászai Mari-díjas színésznő zsűritag a héten zajló kassai Art Film Fest nemzetközi filmfesztiválon – férje, Szabó Gábor vette át a díjat Ferenczy Annától.

Kardos Tünde dramaturg röviden ismertette a jövő évad tervét. Mint mondta, marad a szó legnemesebb értelmében vett népszínházi arculat, amellyel megpróbálják kiszolgálni a legszélesebb nézői igényeket, a komoly elgondolkodtató előadásoktól a könnyebb zenés darabokig. Igényes műfaji sokszínűségre törekednek, a jövő évadban a közönség láthat drámát, komédiát, vígjátékot és színművet is.