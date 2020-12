Robbie Williams zenekart alapít

Meglepő bejelentést tett az Instagramon Robbie Williams: két ausztrál dalszerző barátjával szövetkezve zenekart alapít, néhány dalt már fel is vett új kollégáival. És akik eddig nem tudták, hogy a brit popsztárt a festészet is izgatja, most majd megtudják.

A manchesteri Robbie Williamst pontosan harminc éve ismerte meg a világ a Take That fiúbanda tajgaként, amely öt éven át sikert sikerre halmozott. Robbie 1995-ös kiválása globális gyásznap volt a rajongók számára. Ezután négyen folytatták Take Thatként, ám nem tudták kiheverni a veszteséget, és a következő évben a csapat feloszlott. A tagok közül Mark Owen és Gary Barlow is szólókarrierbe kezdett, de meg sem közelítették Robbie sikereit, aki azóta is folyamatosan reflektorfényben van, és nemcsak megőrizte, hanem jelentősen növelte is rajongótáborát.

„Készül egy kis projekt a barátaimmal, Flynn Francisszel és Tim Metcalfe-fal. Bandát alapítottunk, emberek! Hamarosan jön néhány dal, amelyek már nem Robbie Williams név alatt jelennek meg” – közölte Instagram-oldalán péntek éjjel.

A rövid videó nagyot robbant, a New Musical Express azonnal fel is hívta a sztárt további információkért. Az egyelőre név nélküli új zenekar stílusáról Robbie nem sokat árult el, azt azonban elmondta, hogy nemcsak hagyományos koncerthelyszíneken találkozhatnak majd velük az érdeklődők, hanem azokon a rave-partikon is, amelyeket két kedvenc városában, Berlinben és Tokióban szeretne szervezni, mihelyt a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Ráadásul nem keresgél helyszíneket, hanem saját klubot akar nyitni ezekben a városokban. A klubok éjszakánként bulihelyszínként működnének, ahol gyakran ő maga lenne a DJ, nappal pedig galériaként, ahol saját képzőművészeti alkotásait állítanák ki.

A popsztár egyik régebbi alkotása. - Képarchívum

Hűséges rajongói legalább tíz éve tudják Robbie Williamsről, hogy komolyan foglalkoztatja az absztrakt festészet, több kiállítása volt már világszerte, kisebb-nagyobb galériákban. Az idei karantén alatt újabb képek készültek vegyes technikával, festékszóróval és ecsettel, a graffiti és a hagyományos eszközök kombinálásával.

Robbie néhány napja jelentetett meg (még saját néven) egy karantén ihlette karácsonyi dalt Can't Stop Christmas címmel, amelyről önkritikus hangon azt nyilatkozta, hogy nem igazán tartja listavezető szerzeménynek. Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon lesz-e még valaha listavezető dala, Robbie bevallotta, hogy ezt nem tartja valószínűnek, mivel a zenei trendek nagyon megváltoztak az utóbbi években. „Nem kívánom kiszolgálni a tömegigényt. Olyan zenét szeretnék csinálni, ami nekem tetszik, azokkal akiket elismerek és szeretek” – jelentette ki Robbie Williams.