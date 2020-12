Friss, ropogós karácsonyi dalok

A karácsonyi sláger (vagy akár egy egész albumnyi száncsengős dal) mindenkinél az év utolsó nagy dobása. Ugyanakkor jókora önbizalom is kell ehhez a műfajhoz, hiszen az örökzöldeket nehéz überelni, és az utóbbi húsz-harminc év ünnepváró kompozícióiból is jó néhány siklik a halhatatlanság felé. Mi most a kicsit sem könnyű 2020-as év újdonságait értékeljük.

Robbie Williams – Can’t Stop Christmas

Nagyon vágytunk már egy igazi, járványtematikus karácsonyi dalra, amely adekvátan megfogalmazza, miért van tele a hócipőnk ezzel az évvel. Robbie Williams az összes Covid-klisét szerepelteti ebben a szerzeményben. Zoom, kétméteres távolságtartás, kézfertőtlenítés, online vásárlás, háborús retorika. Remélhetőleg nem akart „időtálló” slágert írni, csupán reflektálni mindarra, ami a világban történik. De azért felteszi a kérdést: vajon hol leszünk jövő ilyenkor? Szerencsére a humor is ott bujkál a dalban, az ilyenkor nélkülözhetetlen gyerekkórus például ezt énekli: „Why oh why are we all waiting, the whole damn world anticipating”. A refrén pedig arról szól, hogy nem vehetik el tőlünk a karácsonyt, mert hinnünk kell valamiben.

Mariah Carey, Ariana Grande, Jennifer Hudson: Oh Santa!

Semmi kifogásunk Mariah Carey 1994-es megaslágere ellen (All I Want For Christmas Is You), hiszen pont azért elpusztíthatatlan, mert egyszerű, mint egy faék. Ám a művésznő azóta is hiába próbálkozik újabb karácsonyi dalok meghonosításával, vagyis saját maga vetélytársává vált. Talán majd most – gondolhatta, amikor erősítést kért Ariana Grande és Jennifer Hudson személyében. A biztonság kedvéért a csípőjüket is riszálják és a ciciket is kipakolják a videóban (Arianát kivéve, aki ilyen trükkök nélkül is hasít). A dívák egy konkrétan kiszemelt férfit kérnek maguknak (hárman ugyanazt?), a dalszöveg tulajdonképpen egy levél a Mikulásnak. Milyen cuki – lenne, ha az utolsó sorok nem arról szólnának, hogy a levélíró látta az illetőt az új barátnőjével, aki elég silány példány. Zeneileg egyébként kevés izgalom van ebben a gyors ütemű, vidám dalban.

Calexico – Seasonal Shift

Vélhetően sokak karácsonyát menti meg zeneileg ez a zseniális arizonai duó, a Calexico. Seasonal Shift című albumuk simán betagozódhat a sorlemezek közé, azaz nem csak decemberben hallgatható. Nem tolják túl a karácsonyi tematikát, a dalszövegek többségében a várakozás, a reménység, a békés, boldog családi élet jelenik meg, vagyis az ünnepkör hívószavai állandó értékekként szerepelnek. Három feldolgozás is került a lemezre: a 40 éve meggyilkolt John Lennon mester-műve (War Is Over), Tom Pettytől a Christmas All Over Again, valamint egy venezuelai karácsonyi dal, a Mi Burrito Sabanero, amely pont azért érdekes, mert a mi fülünk nem hallja benne a karácsonyt, csak a féktelen bulihangulatot. Plusz pont jár azért, hogy meghívták a stúdióba az eredeti énekesnőt, Gaby Morenót, nem Joe Burns, a duó énekese próbálkozott spanyolul (bár jól beszéli a nyelvet).

Nem emelünk ki konkrét dalt erről a lemezről, mert zavarba ejtően változatos és sokrétű, mintha minden számot más-más formáció játszott volna fel. A Calexico egyedi stílusában (a név Kaliforniát és Mexikót rejti, a két nép gyümölcsöző kulturális kölcsönhatására utalva) találkozik a blues, a rock és az alternatív country a latin zenével. Az elhasznált zenei és nemzetkarakterológiai közhelyeket azonban tudatosan kerülik, ehelyett inkább magukévá teszik a hagyományokat. Ettől olyan egyedi és megunhatatlan a zenei világuk.

Liam Gallagher – All You’re Dreaming Of

Hát, tőle aztán senki nem várt karácsonyi dalt. Az egykori Oasis-frontember ugyanis még mindig keserű, humortalan, pesszimista földönkívüli hírében áll, és ezt az imidzset a menedzsmentje is szépen ápolja. A mögöttünk álló év azonban Gallaghert is megihlette – ha hinni lehet a menedzsment közleményének. A dal kicsit emlékeztet a zongoraközpontú Don’t Look Back In Anger című Oasis-slágerre, a szöveg pedig kifejezetten poétikus vágyakozás egy jobb világra. Nincsenek benne karácsonyi klisék, sőt a karácsony szó sem hangzik el benne, csak annyi, hogy amiről álmodunk, az valóra válhat. A bevételt rászoruló gyermekek javára ajánlotta fel Liam Gallagher, de nem csodálkoznánk azon sem, ha jövőre valamelyik multicég reklámjában csendülne fel ez a szép dallam.

Gwen Stefani: Here This Christmas

Az amerikai énekesnőről sokan vélik azt, hogy a No Doubt zenekar élén alkotta a legnagyobbat. Szólókarrierje, mit szépítsük, befuccsolt, hiába öntötte bele a pénzt a kiadó. Gwen idén kitalálta, hogy visszatér, méghozzá friss menyasszonyként jelentette meg ezt a dalt. A pontosság kedvéért: újra kiadta negyedik stúdióalbumát, a You Make It Feel Like Christmast, amelyen ez az egy új dal szerepel. Mariah Carey-hez hasonlóan ő is a szerelmes tematikát feszegeti: „nem kell ajándék a fa alá, csak téged kérlek karácsonyra” . Ha kekeckedni akarnánk, még azt is megjegyeznénk, hogy a refrén dallamíve picit hasonlít az All I Want For Christmas Is You-ra. Gwen, az egykori punk-rock frontlány ma már szemrebbenés nélkül működik együtt a szirupos filmek fő lelőhelyeként ismert Hallmark tévécsatornával, Amerikában az ő Countdown to Christmas sorozatuk főcímzenéjeként csendül fel ez a dal, amely nem is érdemel több szót.

Dolly Parton: A Holly Dolly Christmas

Sosem hittük volna, hogy ezt valaha leírjuk: Dolly Parton a maga műfajában sokkal hitelesebb, mint Gwen Stefani. Az amerikai countrykirálynő januárban lesz 75 éves, már bejelentett egy nagyszabású turnét ennek örömére, az ősszel egymillió dollárt utalt egy Covid-kórháznak, és most a karácsonyunkat is szeretné megédesíteni egy tematikus albummal. Hát lehet őt nem szeretni?

A lemez bármelyik dalát ajánlhatnánk, mert mind „slágergyanús”, és Dolly egyenletes színvonalon énekli a dallamos karácsonyi dúdolnivalókat. Nem akar többnek látszani, mint ami – és ez rendkívül szimpatikussá teszi. Ez egyébként már a harmadik karácsonyi lemeze, az első 1984-ben, a második 1990-ben jelent meg, de ilyen hosszú karrier során ez megbocsátandó. Ráadásul az új korongon duettet énekel Michael Bubléval, Billy Ray Cyrusszal és Willie Nelsonnal, Miley Cyrusszal, sőt saját öccsével, Randy Partonnal is. Azaz nem egyedül akarja besöpörni a tapsot. Talán a Bublé-duett sikerült a legjobban, mert a country-ritmusok itt némi dzsessz-szel vegyülnek, és érezni, hogy jó volt a hangulat a stúdióban.

Lil Nas X: Holiday

Felejtsük el 2020-at: Lil Nas X karácsonyi klipje a jövőben játszódik, egészen pontosan 2220-ban, és ő maga benne a futurisztikus mikulás. Ez a könnyen fogyasztható „árenbí” dal semmit sem ér a valóban pazar klip nélkül, vagyis a zene csupán a látvány kiegészítésére szolgál. Valahogy azt érezzük, hogy a projekt csupán a kassza feltöltése érdekében született. Nyilván elfogyott már az Old Time Road című rekord-döntögető világslágerrel keresett összeg, és a rapper elérkezettnek látta az időt, hogy a Mikuláshoz forduljon segítségért. A szöveg olyannyira fantáziátlan, hogy mi kérünk elnézést: szinte végig csak azt kereste az alkotó, mi minden rímel a Christmas szóra.