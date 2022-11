Programtár: Ahova Önt is várják

Tóth László kettős könyvbemutatója

A József Attila-díjas író, Tóth László két kötetét mutatják be Komáromban szintén csütörtök délután. A világ közepe és a Hagyomány és identitás című könyvek kapcsán Tamási Orosz János író, szerkesztő beszélget a szerzővel.

Helyszín: a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár

Időpont: november 3., csütörtök 17.00

Vígjáték Komáromban



Dan Goggin zenés komédiáját, az Apácákat játssza holnap este Komáromban a Zenthe Ferenc Színház.

Helyszín: a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ

Időpont: november 3., csütörtök 19.00

Belépő: 16 euró

Lemezbemutató Dunaszerdahelyen

A rockot és metalt játszó Down For Whatever idén megjelent Mondd El című albumát mutatja be Dunaszerdahelyen. A formáció vendégeként a Lovecrose is zenél az este.

Helyszín: a dunaszerdahelyi Soul Hunter Music Club

Időpont: november 4., péntek 20.00 (kapunyitás)

Belépő: 10 euró

Az endorfin születésnapi koncertje

2012-ben tartotta első koncertjét az endorfin zenekar. A 10 éves rozsnyói csapat születésnapi koncertjére a HoryZone formáció is meghívást kapott.

Helyszín: a rozsnyói Városháza

Időpont: november 5., szombat 19.30 (kapunyitás)

Belépő: tetszőleges



Vígjáték Szencen

Görgey Gábor darabját, a Komámasszony, hol a stukker című vígjátékot láthatja a közönség a Szenczi Molnár Albert Napok keretén belül. Az előadás a The Art művészeti ügynökség és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös produkciója.

Helyszín: a Szenci Városi Művelődési Központ színházterme

Időpont: november 9., szerda 19.00