Pazar koncerthelyszínt talált az Omega

Ez a június 28-i koncert igazi zöldmezős vállalkozásnak tűnik, hiszen a kecsői völgyben csak a festői környezet és a természetes lelátó adott. Gyakran lép fel az Omega ilyen nomád körülmények között?

Én nem feltétlenül nomádnak, inkább természetközelinek nevezném a helyszínt, ami a mai, talán túlzottan elvárosiasodott, elidegenedett, egyre művibb világban üde színfolt. Pályafutásunk során sok ilyen koncertünk volt.

Mennyiben változik a vizuális körítés a különleges helyszín miatt? Egyébként a Woodstock-i Fesztivál 50 évvel ezelőtt nagyon hasonló környezetben zajlott. Véletlen ez az egybeesés?

Azt hiszem, a Woodstock- i Fesztivál is hasonló indíttatásokból született. Az egybeesés egyébként teljesen véletlen. Ami a főételt és a körítést illeti, az Omega együttes sohasem tesz különbséget a helyszínek között, az elvárásoknak megfelelően mindig a maximumra törekszünk.

Mit várhat a közönség Kecsőn? Úgy tudom, elhangzik a koncerten néhány ritkán játszott szám is, mint például A varázslatos fehér kő. Hogyan zajlik a válogatás, mely körülmények befolyásolják?

Az idén hallható koncertanyagunk talán a szokásosnál kissé progresszívebb best of-válogatás. Ezzel készülünk Kecsőre is. Az Omegára egyébként jellemző, hogy gyakran vált stílust. Most ezt éreztük a legaktuálisabbnak, és az eddigiek alapján úgy tűnik, jól válogattunk. Amúgy én csak kritikusan tudom értékelni az Omega-számokat, sajnos csak a hibákat hallom meg bennük.

Mennyit változott az ízlése az évtizedek alatt? Van, amit ma másképp csinál, másképp énekel, mint a lemezeken?

Egész pályafutásunk alatt nagy figyelmet szenteltünk az aktuális nemzetközi trendeknek. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindig meg akartunk felelni ezeknek, de kétségtelen, hogy hatással voltak ránk. Én mindig is a progresszívabb irányzatokat kedveltem zenében és szövegvilágban egyaránt. Különösen azt értékeltem, ha mindezek mellett tömegekhez tudott szólni az adott produkció. Közismert a Rolling Stones, a Led Zeppelin vagy a Pink Floyd hatása ránk a huszadik század nagy zenekarai közül. A jelen század választékából én személy szerint elsősorban a Dream Theatre, a Coldplay, a finn Nightwish vagy a német Rammstein zenéjét kedvelem.

A mostani koncertprogram címe Tűzvihar. Mit jelképez az ön számára a tűz, mint motívum?

Amióta világ a világ, a tűz mindig jelentős hatást gyakorolt az emberekre. Végül is egy tűzgolyón élünk. Azt hiszem, a Tűzvihar találó cím az aktuális koncertanyagunknak.

Remélhetőleg sok embert vonz majd a helyszínre a rozsnyói Pál-Baláž Karmen is, aki egy tévés tehetségkutatónak köszönhetően lett sztár Szlovákiában. Fontos az Omegának, hogy ki az előzenekara egy-egy koncerten?

Igen, fontos, hiszen az előzenekar alapozza meg a buli hangulatát. Büszkék vagyunk arra, hogy az évtizedek során számos előzenekarunknak tudtunk segíteni a pályájuk elindításánál. A kecsői völgyben aznap 18 órakor lesz a kapunyitás, Pál-Baláž Karmen negyed nyolckor kezd a zenekarával, és fél kilencig lesz színpadon. Mi pedig 21 órától 23 óráig játszunk. A helyszínen egy hatalmas máglyarakást láthatnak a nézők, a koncertünk végén pedig tűzijáték is lesz.