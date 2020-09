Ötven éve halt meg Jimi Hendrix

Seattle-ben született, ereiben afroamerikai, indián és ír vér is csörgedezett. A balkezes zseni korán kezdett gitározni, tizenhét évesen már a zenéből élt, Little Richard, Ike és Tina Turner, King Curtis kísérő együttesében is megfordult, majd New York-i klubokban szólóban próbálkozott.

1966 nyarán Chas Chandler, az Animals együttes basszusgitárosa felfigyelt rá és magával vitte Londonba. Chandler szervezte meg első zenekarát, a Jimi Hendrix Experience triót, amelyben Noel Redding pengette a basszusgitárt, a dobokat Mitch Mitchell püfölte. Első kislemeze a Hey Joe volt, majd hamarosan olyan dalokkal rukkolt elő, mint a Foxy Lady, a Purple Haze, az All Along The Watchtower, a The Wind Cries Mary és a Voodoo Child – utóbbi gitárriffje sokak szerint a legjobb, amelyet valaha írtak. Hendrix rövid, alig négyéves pályafutása alatt csak három stúdióalbumot vett fel, emellett három koncertlemeze jelent meg.

A figyelmet nemcsak virtuóz játékával hívta fel magára, hanem számtalan újításával is. Átértelmezte a hangszert, a stúdióban addig ismeretlen hangzásvilágokba kalandozott, ő alkalmazta először a torzítókat, a wah-wah pedált, kihasználta a feedback lehetőségeit. Legemlékezetesebb produkcióját az 1969-es woodstocki fesztiválon nyújtotta az amerikai himnusz átértelmezett, háborúellenes változatának előadásával, gitárja repülőgépek és hulló bombák hangját idézte meg.

Életének utolsó két éve szakmailag, pénzügyileg és magánéletét tekintve is viharos volt. Vitába keveredett kiadójával és menedzserével, zeneileg pedig maga sem tudta, milyen irányba akar indulni. Számtalan zenésszel készített felvételeket, de stúdióalbumra nem tellett erejéből. Egyre kiszámíthatatlanabbá, szeszélyesebbé vált, az alkohol és a kábítószer rabja lett. Előfordult, hogy fellépés közben egyszerűen lesétált a színpadról, a közönség pedig kifütyülte. Utolsó koncertjét 1970. szeptember 6-án egy németországi fesztiválon adta.

A halottkémi jelentés szerint halálát fulladás okozta, de sokan nem adnak hitelt a hivatalos változatnak, gyanakszanak öngyilkosságra és gyilkosságra is. A gitáros 27 évesen hunyt el, tápot adva a „27-esek klubjáról” szóló legendának, hiszen ugyanilyen idősen halt meg 1969-ben Brian Jones, a Rolling Stones gitárosa, majd néhány héttel később Janis Joplin, 1971-ben Jim Morrison, a Doors énekese, 1994-ben Kurt Cobain, 2011-ben pedig Amy Wine-house.

Jimi Hendrix nem halványuló legendája napjainkban is hatalmas pénzt hoz, újabb és újabb kalózfelvételei bukkannak fel. Nélküle nem lenne az a rockzene, amit ma ismerünk, a műfaj szinte valamennyi nagyságára hatott. A rock and roll dicsőségcsarnokának tagja, csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán, több helyen áll szobra.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom